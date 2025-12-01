Ordine degli Avvocati di Perugia, “Toga di Platino” all’avvocato Gino Costanzi

Successo per la cerimonia delle Toghe d’Oro e di Platino 2025 organizzata dall’Ordine degli Avvocati di Perugia. L’evento, giovedì 27 novembre, tradizionalmente dedicato a celebrare le carriere più longeve e prestigiose dell’Avvocatura, ha confermato ancora una volta il suo ruolo centrale nella vita forense perugina.

Protagonista, fra gli altri, l’Avv. assisano Gino Costanzi, presidente del Circolo del Subasio, insignito della Toga di Platino per i suoi 60 anni di esercizio della professione. La sua figura, “simbolo di dedizione, rigore e profonda umanità” – si legge nella motivazione, è stata accolta con un lungo e sentito applauso da parte dei presenti, a testimonianza della stima e del rispetto che l’intera comunità forense nutre nei suoi confronti.

Gli altri premiati sono stati gli Avv.ti Quinto De Santis e Dante Duranti, anch’essi destinatari della Toga di Platino, e gli Avv.ti Giovanni Lovelli e Goffredo Zuddas, ai quali è stata conferita la Toga d’Oro per i 50 anni di esercizio. La loro presenza ha completato il quadro di una cerimonia “che ha voluto onorare il valore del tempo, dell’esperienza e della continuità professionale” – si legge nella nota.

La scelta della Casa Circondariale di Perugia “Capanne” come sede dell’evento ha conferito alla serata un significato particolarmente profondo. “In un luogo che richiama la necessità quotidiana di tutela della dignità umana, l’Avvocatura ha voluto ribadire la propria missione: garantire diritti, ascolto e difesa a tutti, soprattutto ai più fragili”.

Tra i momenti più apprezzati, la cena organizzata in collaborazione con la Cooperativa Sociale Frontiera Lavoro, alla quale hanno contribuito i detenuti formati come addetti alla cucina e persone già coinvolte in percorsi di reinserimento lavorativo. Ampia la partecipazione e grandi applausi per la figura dell’Avv. Gino Costanzi.

“Grande soddisfazione per il prestigioso traguardo raggiunto dal nostro Presidente del Circolo Subasio, Avv. Gino Costanzi. L’Ordine degli Avvocati di Perugia – le parole del sindaco di Assisi Valter Stoppini – ha conferito all’Avvocato la Toga di Platino, un riconoscimento per i suoi sessanta anni di luminosa e onorata carriera forense. Partecipiamo con orgoglio – conclude Stoppini – a questa celebrazione. Il suo impegno, la sua passione e il suo rigore professionale sono un esempio per tutti.

Congratulazioni Avvocato!”.

