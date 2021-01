Maltempo ad Assisi e dintorni, allagamenti e problemi di varia entità

Piove incessantemente da 24 ore ad Assisi e nel territorio circostante. Numerosi i problemi segnalati e molti nuovamente gli interventi effettuati in queste ore dai Vigili del Fuoco con il supporto delle forze delle ordine e della Polizia Locale.

Frane, smottamenti e allagamenti gli episodi maggiori. Problemi a Rivotorto di Assisi in via del Sacro Tugurio e in via Assisana, allagate ed al limite della praticabilità. Grandi le pozze d’acqua che non riesce a defluire. Segnalazioni per allagamenti avvenute anche da Sterpeto.

Solita problematica a Santa Maria degli Angeli in piazza Garibaldi, segnalazioni via social per l’acqua che crea la solita piscina a cielo aperto nel manto stradale caratterizzato dai sampietrini divelti ed affossati. Allagato il sottopassaggio pedonale sempre a Santa Maria degli Angeli.

Segnalazioni anche dalla zona del Monte Subasio dove in diversi avventurieri sono rimasti incastrati con auto e mezzi. In soccorso anche in questo caso i Vigili del Fuoco e le forze dell’ordine con i primi provenienti anche dalla centrale di Perugia con diversi mezzi.

Diverse le auto rimaste incastrate e bloccate sul Monte Subasio a causa della neve, che impedivano il passaggio di altri mezzi causando disagi alla circolazione, con il soccorso dei Vigili del Fuoco andato avanti fino a tarda serata.

“In questi giorni – scrive via Facebook il sindaco di Assisi Stefania Proietti – continuano a susseguirsi ininterrotti allerta meteo: perdurano, dal 23 dicembre scorso, precipitazioni e piogge oltre la media, conseguentemente si sono verificate diverse problematiche nel nostro territorio. Smottamenti del terreno, caduta di massi, microfrane che hanno limitato la viabilità in alcune strade nelle frazioni di montagna e non solo. Stiamo lavorando per sistemare queste situazioni di dissesto idrogeologico diffuso e per una loro risoluzione completa stiamo chiedendo anche il supporto della protezione civile regionale. Questa sera – continua Stefania Proietti – ci sono stati due allagamenti per l’eccessivo afflusso di acque in un canale a Sterpeto e in una rete di convogliamento acque miste a Capodacqua. La squadra reperibile del Comune di Assisi è prontamente intervenuta in tutte le situazioni segnalate, risolvendole: sono interventi non scontati per i quali voglio ringraziare i tecnici reperibili del comune di Assisi a nome mio, dell’amministrazione e dei cittadini. Oltre alla competenza e professionalità dei tecnici comunali – conclude il sindaco – in questi momenti più che mai è importante la collaborazione dei cittadini, sia per le segnalazioni sia nell’adozione delle necessarie precauzioni”.