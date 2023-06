Maltempo ad Assisi, straripa il Tescio e salta la corrente. Allagata radiologia (foto+video)

Allagamenti in diverse zone di Assisi ile in via Firenze a Bastia Umbra

(ARTICOLO IN AGGIORNAMENTO) Maltempo ad Assisi, straripa il Tescio e salta la corrente, allagata radiologia all’ospedale di Assisi e in via Firenze a Bastia Umbra. Un pomeriggio di disagi quello vissuto venerdì 23 giugno 2023 pomeriggio, con molti assisani colti improvvisamente da un acquazzone che ha allagato vicoli e strade (e, ironizzano alcuni, portato via lo sporco che la fa da padrone nelle strade meno frequentate). Esondato il Tescio nella zona di Ponte dei Galli, come da alcuni video arrivati alla redazione di Assisi News. (Continua dopo il video – link diretto)

Al momento nella zona del bosco dove il Tescio ha straripato non si registrano particolari disagi ma alcune auto sono rimaste bloccate lungo la strada visto che l’acqua ha invaso la carreggiata; allertati il sindaco e la Protezione civile. Nel centro storico diversi gli sbalzi di corrente, durati tutti qualche minuto, per una momentanea tregua caldo e un pomeriggio da ricordare.

Secondo i vigili del fuoco, “È in corso una bomba d’acqua che ha interessato il comune di Assisi. Il comando dei vigili del fuoco ha dirottato quasi tutte le partenze sul luogo dell’intervento. L’evento metereologico è stato improvviso e violento seppur interessando una zona limitata. La perturbazione iniziata intorno alle 19 ha colpito inizialmente la parte in collina del comune. La zona maggiormente colpita è località Ponte Grande e Pian della Pieve. Ma anche a Bastia si registrano disagi con l’allagamento di via Firenze.

“Attualmente anche il reparto di Radiologia ad Assisi è allagato, ma sul posto già arrivata una partenza per ripristinare la situazione. Il Fiume Tescio ha iniziato ad esondare ma ancora non è stimabile l’area interessata”.

Dal Comune si fa sapere che a essere colpiti sono Pian della Pieve, zona Ponte Grande, Santa Maria di Lignano, Tre Fossi, Porziano e Costa di Trex. “Sono stati registrati smottamenti e frane lungo la 444 e le strade comunali limitrofe e in tutta l’area interessata. Alcune abitazioni ed attività risultano allagate in lungo il corso del Tescio in zona pian della Pieve Ponte Grande e Ponte santa Croce. Ci sono danni significativi sulla viabilità in particolare quella comunale nelle frazioni di montagna. Si raccomanda la massima attenzione”.L’invito è di non percorrere con le auto le zone colpite dove le strade sono comunque state prevalentemente chiuse, si invitano i residenti nelle zone prospicienti al Tescio a non uscire e salire ai piani alti delle abitazioni. Massima prudenza quindi e per qualsiasi problema rivolgersi al numero 075/812820.

In tutta l’area stanno lavorando tecnici della Provincia di Perugia, del Comune di Assisi, Vigili del Fuoco e Polizia Locale oltre alla Protezione Civile e alle associazioni di volontariato e assistenza. “Al momento – conclude il Comune – non risultano danni di alcun genere alle persone. Ci sono zone parzialmente isolate si sta lavorando per riportare la situazione alla prima normalità. Anche Enel distribuzione è al lavoro per il ripristino della energia elettrica nelle aree dove ci sono stati guasti. Il reparto di radiologia si era allagato ma i vigili del fuoco hanno completamente liberato i locali dall’acqua”. A causa di un blackout sono andati in tilt i sistemi del pronto soccorso e di radiologia ma si sta lavorando per ripristinare la normalità.

