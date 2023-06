Festa del Voto 2023, Assisi ringrazia Santa Chiara per la liberazione della città (foto)

Grande festa in città, nel giorno in cui è stata anche riaperta la Rocca Maggiore

La città ha festeggiato il 22 giugno la Festa del Voto 2023, in ricordo del salvataggio di Assisi dall’assedio dei saraceni, per l’intercessione orante di Santa Chiara.

Con questo appuntamento annuale gli abitanti della città serafica rivolgono il loro ringraziamento alla Santa per il miracolo ricevuto. La giornata si è aperta in Piazza del Comune alle 5,45 quando, dalla cima della Torre del Popolo, gli araldi con le chiarine hanno intonato il “Coprifuoco”, l’inno di Assisi, ai quattro punti cardinali, è seguito il suono a festa della campana delle Laudi e di quelle delle basiliche e delle chiese della Città per ricordare la liberazione dall’assedio.

Due le cerimonie collaterali alla Festa del Voto 2023, la riapertura della Rocca Maggiore e anche l’inaugurazione della Scuola Punto Assisi – Palazzo, la cui esposizione rimarrà aperta per tutto il weekend nella sala delle Logge in piazza del Comune, con orario continuato dalle 10 alle 19 (maggiori info e fotogallery integrale su www.assisieventi.it). Tornando alla Festa del voto, a sera il corteo religioso e civile, dopo la lettura dell’ordinanza del consiglio comunale, con cui il 26 maggio 1644 veniva istituita la “festa del voto”, sono arrivati a Santa Chiara per l’omaggio floreale alle clarisse, il corteo si è poi diretto verso il Santuario di San Damiano dove il sindaco Stefania Proietti ha offerto i ceri a nome dell’amministrazione comunale, poi ci sarà la celebrazione di Compieta e la Benedizione eucaristica, l’esortazione del vescovo monsignor Domenico Sorrentino e il saluto del Ministro provinciale dei Frati minori dell’Umbria, Francesco Piloni.

