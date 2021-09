Maltempo: allagamenti e piante cadute, colpito anche l’assisano-bastiolo

Il maltempo ‘picchia duro’ sull’assisano-bastiolo, con un nubifragio che causa danni in varie zone. “In questo momento la situazione a causa delle precipitazioni meteorologiche è in lento miglioramento, alle squadre sopra indicate se ne è aggiunta una proveniente dalla sede centrale per fornire supporto a chi già operava sul territorio. Confermiamo che le zone interessate sono Assisi e Bastia Umbra, più alcune zone del perugino”, scrivono i vigili del fuoco, secondo cui gli interventi sono dovuti ad allagamenti e piante cadute. “Il comando sta intervenendo con la prima e la seconda partenza della centrale più la squadra del distaccamento di corso Cavour più il distaccamento di Assisi: in totale una quarantina di interventi, equamente divisi (alle 15.30) tra fatti e da fare.

Tra Rivotorto e Capodacqua, in particolare, è caduto un grosso ramo. Molte le strade allagate a causa del maltempo. Secondo0 ivigili del fuoco, a essere colpite Spello, Rivotorto, Assisi ed Armenzano. Gli interventi riguardano prosciugamenti dopo gli allagamenti e la rimozione di alberi caduti. Alle 19.30 c’erano 12 chiamate in attesa e una situazione in lento miglioramento. Secondo Umbria24.it, “Le richieste di intervento sono giunte alla centrale operativa dei vigili del fuoco dall’area di Perugia città e da quella intorno, come San Sisto. In zona Settevalli vengono segnalati tombini saltati a causa della pressione dell’acqua, l’acqua invade la carreggiata e due auto vengono liberate con fatica. Completamente allagata una palestra di San Sisto e inondato d’acqua il corridoio del piano -1 al tribunale penale di Perugia. (Maggiori informazioni nelle prossime ore)

© Riproduzione riservata