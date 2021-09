I candidati sindaco sensibilizzano i cittadini sulla necessità della donazione

Oggi, presso il Centro di Raccolta Sangue dell’Ospedale di Assisi, alle ore 9,00 si è tenuto l’incontro organizzato dall’AVIS Comunale “F.Aristei”, presente anche l’associazione di donatori Fratres, con tutti i candidati sindaco del Comune di Assisi. Nel suo discorso di benvenuto il Presidente ,avv. Gianmatteo Costa ha evidenziato come la presenza dei candidati rappresenti un importante momento di unità nell’intento di riprendere con più vigore la campagna di sensibilizzazione sulla donazione di sangue, dopo l’inevitabile stasi dovuta alla pandemia.

Ricevuti i saluti della USL Umbria 1 e della Responsabile del Servizio Immunotrasfusionale, D.ssa Elisabetta Agea, portati dalla D.ssa Cecilia Montefusco, referente medico di Direzione Sanitaria, tutti i candidati sindaco si sono dimostrati concordi nel riconoscere l’importanza della donazione e si sono mostrati disponibili a diffondere e sostenere l’azione dell’associazione.

Al termine è seguita una breve visita ai locali del Centro Raccolta, oggi in piena attività per un saluto alla Dott.ssa Tiziana Fierro, referente dell’unità di raccolta, ed agli operatori infermieristici, primi attori nella complessa attività della donazione di sangue.

Per quanti vogliono prenotarsi, è possibile farlo tramite Whatsapp al numero dell’AVIS Provinciale 334672941 e a, a partire dal 1 ottobre, direttamente all’AVIS di Assisi, al numero 3534313217 specificando:

cognome e nome,

data di nascita

giorno e fascia oraria in cui intendono donare

email

tel. Cellulare

specificando se si è nuovo donatore o riammesso

