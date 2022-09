Maltempo, blackout (già risolto) a Santa Maria degli Angeli e allerta arancione

Il maltempo ‘guarda’ anche la corrente. Nel pomeriggio di oggi zona i Portali a Santa Maria degli Angeli si è registrato un black out elettrico. L’interruzione della corrente elettrica è avvenuta intorno alla 16.45. Senza elettricità abitazioni, locali commercial, bar e ristoranti. In attesa che torni la corrente attività ferme e case senza luce. Numerosi i cittadini che hanno contattato il sindaco Proietti. Il guasto si è risolto dopo circa mezz’ora.

Nella giornata di oggi, venerdì 30 settembre, c’è anche stata una forte grandinata a Perugia, che si aggiunge ai forti disagi causati nella tarda serata di ieri dai temporali soprattutto nella zona di Foligno dove un fulmine era caduto in casa attraverso canna fumaria del camino, un’auto con annesso conducente era rimasta bloccata sul sottopasso delle Ferrovie in via Piave e si era registrato anche un garage allagato. A Spoleto, frazione terza la pieve, c’era invece stato un allagamento abitazione a causa delle abbondanti precipitazioni. Sul posto anche una squadra della Provincia per la messa in sicurezza della strada.

Allagamenti a garage e scantinati si sono registrati anche nella zona di Trevi e nel Ternano. Per il maltempo di oggi a ora di pranzo c’erano oltre 100 interventi in coda nelle zone di Perugia, Corciano, Strozzacapponi. Le richieste giunte alla sala operativa dei vigili del fuoco di Perugia hanno riguardato principalmente alberi caduti, rami pericolanti, allagamenti.

Intanto scatta il rischio idrogeologico con bollino arancione nella Media valle del Tevere, così come nel territorio del Chiascio, Topino, Marroggia oltre a quello del Nera e del Corno. A diramare l’allerta è la Regione Umbria tramite il servizio Protezione civile ed Emergenze che prevede, fino alla mezzanotte di venerdì 30 settembre, rischio intermedio (quindi arancione) per i territori citati, oltre che lo stesso livello di allerta temporali su tutto il territorio umbro. Per domani, sabato 1° ottobre, è prevista invece allerta gialla per rischio idraulico, idrogeologico e temporali in tutta l’Umbria.

