Maltempo, danni a Rivotorto: giù l’albero di luci, piegata la fontana

Non è stata una notte troppo tranquilla quella tra il 10 e l’11 dicembre 2021 in tema meteorologico. Forte vento, acquazzoni, freddo e maltempo generalizzato. Impolverato di neve il Subasio e le montagne assisane, con qualche disagio. “Siamo pure senza acqua e senza corrente elettrica al momento. Bello ma problematico. La macchina è invasa dalla neve e sarà difficile portarla sulla strada provinciale, ammesso che qualcuno la riapra”, la testimonianza su Facebook di un residente a Porziano. Ieri sera da UmbriaMeteo l’avviso di possibili nevicate. “Restiamo dell’idea che la neve potrà scendere

tra la pioggia anche su qualche fondovalle, difficilmente però avremo accumuli sotto i 450/500 metri di quota”. Come infatti è avvenuto.

Danni ‘fisici’ da maltempo a Rivotorto di Assisi dove nella centrale rotatoria si è piegato il supporto principale della fontana. Semi-distrutto l’albero di luci inaugurato ed acceso il 7 dicembre opera della Pro Loco locale che da anni si dedica all’opera. “Si è spezzato il palo che teneva la struttura e ha piegato pure parte della fontana” – dice una residente. Luci natalizie sotto controllo un po’ ovunque.

Sempre a Rivotorto, in via Salette, è caduta una quercia, secondo la segnalazione di un residente “Un minuto dopo che è passata l’auto di mio figlio. Chi di competenza dovrebbe controllare lo stato delle piante”. Non si sono segnalati altri gravi danni, con il forte vento che ha disturbato non poco, spezzando qualche ramo. A Rivotorto di Assisi si lavora da subito per rimettere in sesto fontana e decorazione natalizia.

© Riproduzione riservata