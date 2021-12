Assalto al bancomat Unicredit, ma falliscono: ladri costretti alla fuga (foto)

Tentativo di furto nella notte in Piazza del Comune ad Assisi. È accaduto al bancomat Unicredit, con il tentativo di furto che non è andato a buon fine. Non riuscendo a farlo esplodere i malviventi si davano alla fuga grazie al pronto intervento di una pattuglia dei Carabinieri di Cannara e della Vigilanza Umbra. Sul posto,

oltre alla vigilanza privata, i carabinieri della stazione di Cannara, quelli del nucleo operativo e radiomobile della compagnia di Assisi guidati dal capitano Vittorio Jervolino, che indagano anche con l’aiuto delle immagini delle telecamere di sorveglianza.

L’assalto al bancomat Unicredit come detto nella notte tra il 10 e l’11 dicembre nella centralissima piazza di Assisi. È il secondo episodio in pochi giorni che si registra nei confronti di un istituto di credito nel Comune di Assisi, dopo l’ingente furto nella rapina avvenuta a Santa Maria degli Angeli alla filiale del Gruppo Banco Desio di via Los Angeles negli scorsi giorni.

In quel caso, secondo le prime informazioni, poco prima dell’orario di chiusura nella banca il primo dicembre, due persone sono entrate indossando un cappellino con la visiera abbassata a coprire il volto. All’interno della banca

c'erano solo tre dipendenti, minacciati con una sorta di punteruolo per farsi consegnare i soldi dalle

casse e dal bancomat. Sono ancora in corso le verifiche per quantificare il denaro rubato dai malviventi, ma il bottino, secondo le prime stime, si aggirerebbe sui 100mila euro. Dopo il colpo, gli impiegati della filiale sono stati immobilizzati per permettere ai ladri di fuggire indisturbati: dopo qualche minuto i tre sono riusciti a liberarsi e a dare ‘allarme. Al vaglio dei militari del nucleo operativo e radiomobile e della compagnia di Assisi anche le immagini delle telecamere di

videosorveglianza.

