Maltempo e vento, disagi anche ad Assisi e Bastia (foto)

Maltempo e vento provocano disagi anche nell’assisano-bastiolo in questa fine di settembre. Ad Assisi, dopo che una pianta si è schiantata giovedì nella zona della circonvallazione alle porte di Assisi (dove peraltro la Lega mesi fa aveva chiesto interventi), continuano i problemi con le piante. Ad Assisi come anche a Bastia Umbra sono invece diverse le strade allagate viste le forazze sporche.

Nella mattinata di oggi, 17 settembre 2022, una pianta è caduta a Santa Maria degli Angeli. È successo in via Los Angeles, zona Ip-Coop. Colpita un’auto, sul posto i vigili del fuoco. A Bastia, come ad Assisi, ci sono inoltre forazze intasate in diverse vie della città. In entrambi o casi agli enti competenti si chiedono maggiori attenzioni.

Intanto ad Assisi, visto che il maltempo e vento, “continua l’attenzione sul territorio per l’allerta meteo arancione per rischio idrogeologico anche nel nostro comune, con raffiche di vento significative”. Nella pagina Facebook del sindaco Proietti “Si invita a prestare massima attenzione nei punti sensibili, in prossimità di versanti e strade di montagna, sulle viabilità, per rischio eventuale di caduta alberi, nei sottopassi e piani interrati in casi di pioggia intensa. Polizia locale e personale comunale sono sul territorio. Per qualsiasi necessità: Polizia locale di Assisi – 075/812820 e numero verde 800541316; Reperibili servizi operativi – 335/7410848”.

