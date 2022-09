Stefania Proietti alla Lega Assisi: “Basta strumentalizzazioni”

Non è passata inosservata la locandina dell’appuntamento elettorale in programma domenica pomeriggio con la senatrice uscente Emma Pavanelli e che vede tra le ‘facce’ anche quella del sindaco Stefania Proietti, citata con la doppia carica di sindaco e presidente della Provincia. E dopo l’attacco della Lega Assisi secondo cui la prima cittadina abbandona il civismo in favore del Movimento 5 stelle (In realtà la prima cittadina aveva già partecipato anche a un incontro al Digipass con il primo cittadino di Bologna Matteo Lepore, nel quadro delle iniziative a sostegno della candidata del Pd alla Camera Claudia Ciombolini) arriva la replica del sindaco.

“Solo, e ancora una volta, strumentalizzazioni politiche”. Così Stefania Proietti, che è anche presidente della provincia di Perugia, in merito al saluto che porterà domenica in un’iniziativa elettorale del Movimento 5 Stelle che si terrà a Santa Maria degli Angeli. “In coerenza con quanto fatto nelle scorse campagne elettorali – si legge in una nota firmata da Stefania Proietti – il sindaco ha portato un saluto di sostegno alle forze politiche che compongono la maggioranza di governo del Comune e della Provincia, i cui consiglieri fanno parte delle due amministrazioni. Si tratta di una questione di correttezza e lealtà. Tutto il resto sono chiacchiere in libertà e tentativi di speculazioni in questa campagna elettorale che non si sta occupando quasi per nulla dei veri ed enormi problemi della gente in una congiuntura di crisi economica e ambientale senza precedenti”.

“Sui temi concreti – scrive la prima cittadina – il sindaco di Assisi è da sempre impegnata su tutti i tavoli che operano in favore dei cittadini e del territorio, a questo proposito giova ricordare che nei giorni scorsi, come Presidente della Provincia, ha partecipato ad un’iniziativa del senatore Luca Briziarelli della Lega, insieme ai sindaci del Trasimeno, per appoggiare un emendamento – poi approvato al Senato – sulla grave situazione di emergenza idrica del Lago”.

