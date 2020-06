Malviventi scatenati a Bastia Umbra, prese di mira tre attività (foto)

Malviventi scatenati nella notte tra domenica 14 e lunedì 15 giugno 2020 a Bastia Umbra, dove sono stati ‘assaltati’ un bar, un supermercato (il Penny Market già più volte preso di mira dai ladri anche in passato) e un negozio di una catena che “unisce il settore dell’abbigliamento e dell’arredamento”.

Secondo le prime informazioni, i malviventi scatenati nel caso del Penny Market sarebbero entrati dal portone d’ingresso per poi tentare di forzare la vetrata di uno degli uffici amministrativi; al bar e al negozio sono invece state spaccate le vetrate. Non è chiaro cosa abbia messo in fuga i ladri, ma in tutti i casi il bottino sarebbe scarso, per non dire inesistente.

Sui fatti indagano gli agenti del commissariato di Assisi, agli ordini del vicequestore aggiunto Francesca Domenica Di Luca, che in queste ore sta passando al setaccio le immagini degli impianti di video sorveglianza della zona.