Maxi incidente a Viole d’Assisi, 4 auto coinvolte e 4 feriti

Maxi incidente a Viole di Assisi, 4 auto coinvolte e 4 feriti non gravi. È successo domenica sera, 14 giugno 2020.

Un nuovo sinistro con più auto coinvolte, sempre nell’assisano-bastiolo, dopo la ‘carambola’ di sabato a Costano. Domenica sera è successo sulla SS 75, all’altezza di Viole di Assisi. Quattro i feriti, fortunatamente non gravi, soccorsi dal personale del 118.

Sul posto anche i vigili del fuoco de distaccamento di Foligno, la polizia stradale, e i carabinieri della compagnia di Assisi agli ordini del tenente colonnello Marco Vetrulli. Il maxi incidente a Viole d’Assisi si è verificato intorno alle 22 del 14 giugno 2020, in direzione Foligno, prima dello svincolo di Capitan Loreto. Quattro le auto coinvolte, con un tamponamento a catena dovuto forse all’asfalto reso viscido dalla pioggia. Una delle vetture, nello scontro, si è ribaltata, sbattendo contro il guardrail. Molti i disagi al traffico: anche se non in orario di punta, l’afflusso delle auto era considerevole e si è lavorato per un paio d’ore chiudendo la strada per liberarla dai rottami e per i rilievi del caso.

Sabato il precedente, con un incidente a Costano, all’altezza dell’incrocio principale della frazione di Bastia Umbra Scontro poco dopo i semafori (direzione Passaggio di Bettona) e sirene spiegate che hanno allertato i residenti dell’intero comprensorio. Sul posto ambulanza del 118 e Vigili del Fuoco. Traffico interrotto e deviato, dinamica al vaglio delle forze dell’ordine.