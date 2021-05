Manutenzione condotta fognaria, chiusure e cambi alla circolazione nel centro storico

Da lunedì 24 maggio a giovedì 27 si effettueranno dei lavori di straordinaria manutenzione sulla condotta fognaria pubblica, lavori attesi da tanto tempo dai residenti e dagli esercenti di attività commerciali nell’area del centro storico e ora grazie all’interessamento del Comune prenderanno via a opera di Umbra Acque. Per permettere lo svolgimento dell’intervento sarà necessario modificare la viabilità, quindi dalle ore 9 di lunedì prossimo fino alle ore 18 del 27 maggio, non sarà possibile transitare e sostare in via Brizi, via Giotto e via Bernardo da Quintavalle. Ultimo cambiamento riguarda Piazza del Comune dove verrà invertita la direzione e istituito il

senso unico di circolazione da Corso Mazzini verso via San Paolo.

© Riproduzione riservata