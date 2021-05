Coronavirus in Umbria, il bollettino del 21 maggio 2021

I dati in tutta la regione e nei quattro comuni del comprensorio; al via oggi le prenotazioni per i pazienti fragili relativi alla categoria 4

Coronavirus in Umbria, tra ieri e oggi i positivi aumentano di 45 unità. Purtroppo aumenta il numero delle vittime, da 1.383 a 1.386, 3 persone scomparse in più rispetto a ieri.

Nel dettaglio, il computo dei casi positivi in totale da inizio pandemia passa da 55.980 a 56.025 (appunto positivi in più tra ieri e oggi); i guariti da inizio pandemia aumentano da 52.403 a 52.542 ( in più). Tra ieri e oggi i positivi attuali al coronavirus in Umbria scendono da 2.194 a 2.097 (meno ; questo numero è la differenza tra i nuovi positivi meno la somma di guarigioni e, purtroppo, decessi). I tamponi molecolari effettuati, in 24 ore, sono , per un totale da inizio pandemia di 907.279 (ieri erano 905.077), mentre i tamponi antigenici effettuati sono 385.953, più 3.551, ieri erano 382.185. I ricoverati in totale passano da 111 a 101 (meno 10), di cui 12 in terapia intensiva (meno 3, ieri erano 15). Gli isolamenti contumaciali scendono da 2.663 a 2.491 (meno 56).

Intanto prendono il via oggi le prenotazioni per la vaccinazione contro il Covid dei pazienti fragili relativi alla ‘categoria 4’, ovvero con meno di 60 anni. “Sono circa 20 mila persone e potranno prenotare autonomamente attraverso il portale regionale”, le parole dell’assessore alla Salute, Luca Coletto. Il commissario straordinario regionale per l’emergenza coronavirus Massimo D’Angelo ha anticipato che dal 24 maggio si apriranno le preadesioni per la fascia 40-49, mentre quella dei 50-59 anni ha già raggiunto 25.683 pre-adesioni.

Per quanto riguarda i dati del coronavirus in Umbria nei quattro comuni del comprensorio, questa la situazione secondo la dashboard regionale. Ad Assisi i positivi attuali scendono da 49 a 43, meno 6, mentre i guariti aumentano da 2.100 a 2.108, più 8 tra ieri e oggi. I casi positivi in totale da inizio pandemia salgono da 2.200 a 2.202, più 2, mentre le persone in isolamento contumaciale passano da 44 a 38, meno 6. I ricoveri rimangono 5, invariati, di cui 2 in terapia intensiva (invariati). I decessi da inizio pandemia sono fermi a 51. (Continua dopo l’immagine)

A Bastia Umbra, i positivi attuali scendono da 38 a 35, meno 3 rispetto a ieri. I guariti, tra ieri e oggi, salgono da 1.813 a 1.816, più 3 rispetto a ieri. I casi positivi da inizio pandemia sono fermi a 1.899 tra ieri e oggi. Gli isolamenti contumaciali aumentano da 35 a 32, meno 3. I ricoveri rimangono 3, invariati, di cui nessuno in terapia intensiva (invariato). I decessi da inizio pandemia sono fermi a 48. (Continua dopo l’immagine)

A Bettona i casi positivi attuali sono fermi a 2, invariati, e anche i guariti sono sempre 350. I casi positivi da inizio pandemia restano 361 (invariato rispetto a ieri). Una sola persona è in isolamento contumaciale. I ricoveri rimangono 1, invariati, di cui 1 in terapia intensiva (più 1). I decessi da inizio pandemia rimangono 9.

A Cannara i positivi attuali scendono da 7 a 5, meno 2, mentre i guariti aumentano da 348 a 350. I casi positivi totali sono fermi a 361, invariati, mentre le persone in isolamento contumaciale passano da 5 a 4. I ricoveri scendono da 2 a 1, meno 1, di cui 1 in terapia intensiva (invariato). I decessi da inizio pandemia restano 6.

