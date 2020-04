Manutenzione del sistema elettrico, lunedì 6 aprile intervento a Tordandrea

E-Distribuzione, la società del Gruppo Enel che gestisce la rete elettrica di media e bassa tensione, informa che lunedì 6 aprile eseguirà un intervento molto breve per durata e circoscritto per estensione, ma urgente e importante in termini di manutenzione del sistema elettrico, nel territorio comunale di Assisi, con particolare riferimento alla zona di Tordandrea lungo via del Santo Patrono e tratti di vie/piazze nei punti di incrocio e limitrofi.

I tecnici dell’azienda elettrica sostituiranno alcune apparecchiature che risultano danneggiate all’interno degli impianti di bassa tensione, motivo per cui l’installazione di nuova componentistica di ultima generazione non è rinviabile (in questi giorni particolari E-Distribuzione esegue soltanto lavori strettamente necessari). Nell’occasione sarà effettuato anche il riassetto dei carichi per garantire una distribuzione equilibrata dell’elettricità in tutta l’area.

Le operazioni di manutenzione del sistema elettrico devono svolgersi in orario giornaliero per ragioni di sicurezza e richiedono un’interruzione temporanea del servizio che E-Distribuzione ha programmato per lunedì 6 aprile, riducendo la fascia oraria a circa due ore a partire dalle 9:00 per alcune utenze e ad una sola ora a partire dalle 11:00 per altre utenze. Grazie a bypass da linee di riserva, le aree del “fuori servizio” saranno circoscritte comunque a gruppi ristretti di civici tra via del Santo Patrono, piazza Galletti, piazza dei Caduti, via delle Vecchie Fonti, via Pozzo di San Bernardo, via Sorignani, via Sant’Angelo, via San Matteo, via Santa Rita, piazza della Repubblica, largo Don Vincenzo Piazza, piazzetta Andrea degli Abbati, via Porziuncola, via Fermi (pochi civici per ogni via).

I clienti sono informati anche attraverso affissioni, con il dettaglio dei numeri civici coinvolti, nella zona interessata. E-Distribuzione ricorda di non utilizzare gli ascensori per la durata dei lavori e di non commettere imprudenze contando sull’assenza di elettricità: la corrente potrebbe essere riallacciata momentaneamente per prove tecniche. In caso di maltempo, i lavori potrebbero essere rinviati.