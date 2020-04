Ciambellone al cioccolato, ricetta (anche per bambini), ingredienti e preparazione

Il ciambellone al cioccolato, anche per bambini, è un dolce che non può mancare, perfetto a colazione, come merenda, come dessert dopo un pranzo o una cena, insomma adatto in ogni momento della giornata. La ricetta è a cura di Laura Malfatto, che con il suo GiustaDiSale (Instagram/Facebook) contribuisce alla rubrica ricette di AssisiNews.

“Diciamo la verità. Una bella torta al cioccolato può fare tanto e per tante persone. Con me di certo funziona”. Così la splendida Audrey Hepburn sintetizzava un sentire comune. Una torta o un ciambellone al cioccolato sono come una carezza per lo spirito. Il profumo che si impossessa della cucina mentre cuoce, la soddisfazione del primo morso… rendono questo dolce perfetto ad ogni ora. Qualcuno di voi sa se la mitica Audrey sia mai stata ad Assisi o in Umbria?

Ciambellone al cioccolato, ingredienti: 250 gr di farina, 60 gr di cacao amaro in polvere, 220 gr di zucchero, 160 gr di burro fuso, 120 gr di latte, 3 uova, 1 bustina lievito per dolci, 1 pizzico di sale, gocce di cioccolato (a piacere), olio QB.

Ciambellone al cioccolato, preparazione: setacciare in un recipiente la farina con il cacao amaro e aggiungere zucchero e sale. Aggiungere uova, latte e burro fuso. Amalgamare facendo attenzione a non formare grumi. Quando il composto avrà una consistenza omogenea aggiungere il lievito precedentemente sciolto in poco latte. Versare il composto in uno stampo da ciambellone, precedentemente imburrato e infarinato, e cospargere di gocce di cioccolato. Versare un goccio d’olio a filo e spolverare con poco zucchero. Infornare nel forno caldo a 180 per circa 40 minuti.

Buon appetito, da AssisiNews!