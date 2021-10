Manutenzione straordinaria al serbatoio di Monte Pascuccio, disagi mercoledì 27

Umbra Acque Spa informa la clientela interessata che a causa di lavori di manutenzione straordinaria al serbatoio di Monte Pascuccio dalle 9 alle 13 di mercoledì 27 ottobre 2021 verrà sospesa l’erogazione idrica nelle seguenti zone del Comune di Assisi in località Catecuccio, Le Casacce, Santa Maria Lignano e str. per La Bandita e La Metola. Le informazioni sono disponibili anche sul portale www.umbraacque.com. Si ricorda inoltre che al momento del ripristino del servizio dopo la manutenzione straordinaria al serbatoio di Monte Pascuccio, l’acqua potrebbe essere caratterizzata da piccoli fenomeni di torbidità o di opalescenza. In tal caso sarà sufficiente farla scorrere per breve tempo per eliminare l’inconveniente. L’Azienda resta comunque a disposizione per le dovute informazioni o richiesta di interventi urgenti attraverso il proprio ufficio di pronto intervento 24 ore su 24 al seguente numero verde: 800 250 445.

Oltre ai lavori di Assisi disagi anche a Perugia: l’azienza informa l’utenza interessata che a causa dei lavori di manutenzione straordinaria sulla rete idrica di distribuzione dalle ore 22:00 di martedì 26 ottobre alle ore 06:00 di mercoledì 27 ottobre 2021 verrà sospesa l’erogazione idrica nelle seguenti vie del Comune di Perugia in Corso Garibaldi dal Civico 177/220 a salire e limitrofe; Via Sperandio; Via del Tempio; Via Monteripido; Via dell’Aquila; Piazza Michelotti; Via delle Prome; Via del Sole; Via Cesarei; Via Mattioli; Via Torricella; Via Raffaello; Via Bontempi; Piazza Piccinino; Via del Duca; Via del Carmine; Piazza Danti; Piazza IV novembre; Corso Vannucci Civici pari; Via del Forte; Via Baldo; Via Mazzini; Piazza Italia; Via Baglioni; Via Alunni; Via Fani; Via del Forno; Via Danzetta; Via Calderini e Via Volte della Pace

Si ricorda inoltre che al momento del ripristino del servizio, l'acqua potrebbe essere caratterizzata da piccoli fenomeni di torbidità o di opalescenza. In tal caso sarà sufficiente farla scorrere per breve tempo per eliminare l'inconveniente. L'Azienda resta comunque a disposizione per le dovute informazioni o richiesta di interventi urgenti attraverso il proprio ufficio di pronto intervento 24 ore su 24 al seguente numero verde: 800 250 445.

