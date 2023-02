Manutenzione straordinaria, Capodacqua senza acqua il 2 marzo

Umbra Acque Spa informa la clientela interessata che, a causa di lavori di manutenzione straordinaria sulla rete idrica di distribuzione del comprensorio assisano, dalle ore 8:00 alle ore 14:00 di giovedì 2 marzo 2023 verrà sospesa l’erogazione idrica. Il disagio interesserà le seguenti vie e località del Comune di Assisi: Via Colle del Benzi e traverse e Via della Cannella e traverse, entrambe tra Viole e Capodacqua. Potrebbero inoltre verificarsi momentanei cali di pressione e/o portata nelle seguenti zone proprio nella frazione di Capodacqua.

Con uno sguardo all’Umbria, sempre a causa di lavori di manutenzione straordinaria sulla rete idrica di distribuzione, dalle ore 8:00 alle ore 14:00 sempre del 2 marzo 2023 verrà inoltre sospesa l’erogazione idrica nelle seguenti vie e località del Comune di Paciano: Centro storico; Via Castiglionese; e Località Caselle.

Le informazioni sono disponibili anche sul portale www.umbraacque.com. L’azienda ricorda inoltre che al momento del ripristino del servizio, l’acqua potrebbe essere caratterizzata da piccoli fenomeni di torbidità o di opalescenza. In tal caso sarà sufficiente farla scorrere per breve tempo per eliminare l’inconveniente. L’Azienda resta comunque a disposizione per le dovute informazioni o richiesta di interventi urgenti attraverso il proprio ufficio di pronto intervento 24 ore su 24 al seguente numero verde: 800 250 445.

