Manutenzione straordinaria sulla rete idrica, sospesa l’erogazione a Castelnuovo

Umbra Acque S.p.A., informa la clientela interessata che a causa di lavori di manutenzione straordinaria sulla rete idrica di distribuzione giovedì 18 Febbraio 2021 dalle ore 8:30 alle ore 17:00 verrà sospesa l’erogazione idrica nelle seguenti vie del Comune di Assisi, frazione di Castelnuovo: – Via Giovanni Cardelli; – Via del Campaccio; – Via Santa Elisabetta; – Via Montenero; – Via del Paradiso; – Via della Fratticciola.

Umbra Acque, a proposito dei lavori di manutenzione straordinaria sulla rete idrica Si ricorda inoltre che al momento del ripristino del servizio, l’acqua potrebbe essere caratterizzata da piccoli fenomeni di torbidità o di opalescenza. In tal caso sarà sufficiente farla scorrere per breve tempo per eliminare l’inconveniente. L’Azienda resta comunque a disposizione per le dovute informazioni o richiesta di interventi urgenti attraverso il proprio ufficio di pronto intervento 24 ore su 24 al seguente numero verde: 800 250 445.

Intanto, l’arrivo della neve in queste ore e la previsione di temperature che da oggi resteranno sotto lo zero per molti giorni in gran parte dell’Umbria, alza la soglia di attenzione anche sugli impianti idrici esterni delle abitazioni, in particolare sui contatori dell’acqua, che possono arrivare a rompersi a causa del gelo: i consigli a questo link. L’azienda ricorda inoltre il contatore dovesse risultare rotto, è necessario mettersi subito in contatto con Umbra Acque Spa (numero verde gratuito 800.25.04.45, attivo 24 ore su 24, 7 giorni su 7) per l’attivazione della procedura di sostituzione.