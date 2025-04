Manutenzione, via alla pulizia delle forazze su tutto il territorio comunale

È iniziato il 24 marzo scorso il servizio di pulizia di forazze e caditoie presenti su strade pubbliche in tutto il territorio comunale di Assisi, per la precisione in tutte le zone dove è attivo lo spazzamento manuale e/o meccanico. Oltre a centro storico della città e zona Ivancich-circonvallazione, le frazioni interessate dalla “manutenzione” delle forazze sono le seguenti: Santa Maria degli Angeli, Rivotorto, Petrignano, Palazzo di Assisi, Torchiagina, Tordandrea, Capodacqua, Castelnuovo, San Vitale, Viole, frazioni di montagna, castelli e zone industriali (Armenzano, Pianello, Pieve San Nicolò, Porziano, Rocca Sant’Angelo, San Gregorio, Sterpeto, San Presto, zone industriali di Palazzo, Petrignano, Santa Maria degli Angeli).

La ripulitura si concluderà entro il mese di maggio, salvo imprevisti legati a situazioni contingenti o metereologiche specifiche. L’operazione, necessaria come servizio ausiliario di prevenzione nel caso di precipitazioni meteorologiche particolarmente avverse, è stata prevista dall’Amministrazione comunale in due passaggi sistematici annuali, nell’ambito del piano economico-finanziario relativo alla gestione dei rifiuti. Riprenderanno invece il 7 aprile prossimo i lavori di manutenzione e messa in sicurezza di alcune strade comunali, sospesi lo scorso inverno per condizioni meteo non favorevoli rispetto alla tipologia di interventi necessari. In particolare, sono previste asfaltature di alcuni tratti stradali, nelle seguenti vie: via S. Apollinare (Assisi centro), via Sacro Tugurio (Rivotorto), Via India – tratto da via Los Angeles e tratto da via Diaz (Santa Maria degli Angeli), via del Samaritano e via Cicogna (Petrignano), via Tommaso Lecce Koch, via Dionigi e via dei Vimini (Petrignano), via del Collicello (Capodacqua), via Dante Siena e traversa di via della Porziuncola (Tordandrea). I lavori verranno realizzati con fondi relativi al piano per la manutenzione e la messa in sicurezza delle strade comunali.

© Riproduzione riservata