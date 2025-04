Assisi al voto, “Meno buche per tutti”: ecco che spunta il ‘terzo’ candidato

“Salvaguardia della ruote auto, sport solo all’aperto, buche da sfruttare in montagna e per la piscina”: idee più concrete e differenti

Assisi al voto. Ci sarebbe un terzo candidato sindaco e la lista in appoggio sarebbe unica, trasversale e alternativa. “Meno buche per tutti” il nome della lista.

Salvaguardare le ruote delle auto il primo obiettivo del candidato che si dichiara “libero da partiti e preconcetti”. “Basta spendere soldi inutili in queste strade colabrodo”. Un candidato che sembrerebbe non volersi nascondere dietro all’erba alta che già sta crescendo nel territorio comunale con l’arrivo della primavera, sostenuto da persone che hanno a cuore solo il bene della città e del territorio.

Le migliorie sono possibili un po’ ovunque, più sport in strada per non promettere strutture mai realizzate, centri ricreativi solo nei piazzali all’aperto. Insomma idee concrete per un futuro migliore. L’annuncio dovrebbe arrivare nelle prossime ore.

E per le buche impossibili – al centro di campagna elettorale e programma – due soluzioni: aree ricreative alternative come un paio di laghetti nelle zone di montagna e, per le buche più grandi, farle diventare la prossima piscina. Insomma, un progetto meno folle e più concreto dei tanti partiti o sentiti negli ultimi decenni.

(Grazie per aver letto sin qui e…. buon primo aprile!!)

© Riproduzione riservata