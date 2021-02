Marco Ballarani di nuovo protagonista in TV a Forum su Canale 5

Marco Ballarani nuovamente protagonista in televisione. L’attore assisano, originario di Santa Maria degli Angeli, è stato protagonista della storica trasmissione di Canale 5 condotta da Barbara Palombelli andata in onda nella giornata di mercoledì 24 febbraio 2021.

Marco Ballarani, in una versione fittizia della vera famiglia, ha preso parte alla trasmissione interpetando il ruolo di un padre di famiglia in una situazione particolare fra padre, madre e figli. In tanti si sono accorti della partecipazione di Ballarani, personaggio molto conosciuto nel territorio, nel noto programma TV. Grande fin da subito il tam tam sui social, come ogni volta che Ballarani o qualche altro assisano appare in televisione.

“Dopo un provino fatto online – dice Marco Ballarani ad AssisiNews – sono stato scelto per partecipare ad una ‘causa’ al programma Forum. Avrei dovuto già partecipare da tempo, ma per motivi personali ho dovuto al tempo rinunciare. Ora la nuova chiamata in un ruolo molto particolare. Ho accettato subito per la passione che ho nel fare queste cose”.

Forum trasmissione storica. Nel programma, che va in onda sulle reti Mediaset dal 1985, oggi su Canale 5, viene istruito un vero e proprio processo giudiziario con figuranti che ricostruiscono casi giudiziari; una piccola parte delle ricostruzioni trae origine da vere sentenze emesse dallo Stato italiano, altre invece derivano dalla richiesta dei telespettatori che vogliono partecipare al programma al fine di risolvere una questione personale; nella ricostruzione in studio, generalmente, prende parte solo il richiedente mentre le altre parti sono figuranti che vengono selezionati con un casting i quali poi devono attenersi a un copione.

Foto: screenshot TV “Forum, Canale 5”