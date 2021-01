Massimo Massaccesi, promozione postuma e onorifica per il maresciallo capo prematuramente scomparso

Nei giorni scorsi è stato partecipato alla vedova del compianto Maresciallo Capo Massimo Massaccesi, Signora Annalisa, il Decreto Dirigenziale del Ministero della Difesa – Direzione Generale per il Personale Militare, con cui il militare è stato promosso, a titolo onorifico, al grado di Maresciallo Aiutante Sostituto Ufficiale di Pubblica Sicurezza. Evidente l’emozione della moglie e dei due figli, Giacomo e Massimo Maria, che oggi hanno 13 e 10 anni.

Il Maresciallo Capo Massaccesi è deceduto nel maggio 2016, a causa di una terribile malattia, quando era il comandante della Stazione dei Carabinieri di Nocera Umbra. Militare conosciutissimo e amato per la sua sensibilità e gli straordinari tratti umani. Da tempo combatteva contro la leucemia. Il maresciallo Massaccesi era a capo della Stazione dei carabinieri di Nocera Umbra, ma in provincia di Macerata era conosciutissimo e amato per la sua sensibilità e gli straordinari tratti umani. Per tanti anni, infatti, Massimo Massaccesi ha prestato servizio per la Compagnia dei carabinieri di Camerino, dove era operativo anche nelle tremende giornate del terremoto del settembre 1997. Poche settimane fa prima della sua morte si era visto con il Comandante Generale dell’Arma Tullio Del Sette. Si era detto fiducioso, era convinto di farcela, voleva tornare al suo posto. Amava il suo lavoro, adorava la divisa e si sentiva di servire con fedeltà l’Arma dei Carabinieri.

Per tanti anni aveva prestato servizio presso la Compagnia dei Carabinieri di Camerino, anche nel periodo delle tremende giornate del terremoto del settembre 1997. La moglie e i due figli sono rimasti legatissimi all’Arma dei Carabinieri; ogni anno nella ricorrenza della morte si tiene una sobria, ma sentitissima celebrazione di suffragio nella frazione di Capodacqua di Assisi. La vicinanza e la soddisfazione dell’Arma dei Carabinieri tutta va alla famiglia anche in questa importante occasione che vede la promozione, a titolo onorifico, al grado superiore, del Maresciallo Capo Massimo Massaccesi.