Coronavirus in Umbria, il bollettino del 18 gennaio 2021

I dati in tutta la regione e nei quattro comuni del comprensorio. Il cordoglio di giunta e Pro loco per la scomparsa di una famiglia di Rivotorto

Coronavirus in Umbria, tra ieri e oggi i positivi aumentano di 94 unità. Purtroppo salgono anche le vittime, da 693 a 701, 8 persone scomparse in più.

Nel dettaglio, il computo dei casi positivi in totale da inizio pandemia passa da 32.303 a 32.397 (appunto 94 positivi in più tra ieri e oggi), mentre i guariti, sempre da inizio pandemia, aumentano da 27.004 a 27.116 (112 in più). Tra ieri e oggi i positivi attuali al coronavirus in Umbria passano da 4.606 a 4.580 (meno 26 tra ieri e oggi; questo numero è la differenza tra i nuovi positivi meno la somma di guarigioni e, purtroppo, decessi). I tamponi effettuati, in 24 ore, sono 467, per un totale da inizio pandemia di 549.289 (ieri erano 548.822 ). I ricoverati in totale salgono a 333 (ieri erano 329, più 4), di cui 49 in terapia intensiva (invariato tra ieri e oggi). Gli isolamenti contumaciali salgono da 6.059 a 6.102 (più 43), le persone uscite dall’isolamento salgono a 115.929 (ieri erano 115.739, più 190).

Per quanto riguarda i dati del coronavirus in Umbria nei quattro comuni del comprensorio, questa la situazione secondo la dashboard regionale. Ad Assisi i positivi attuali scendono da 145 a 144 (1 in meno), i guariti salgono da 1.176 a 1.178, più 2 tra ieri e oggi. I casi positivi in totale da inizio pandemia salgono da 1.345 a 1.346 (più 1 tra ieri e oggi), le persone in isolamento contumaciale scendono da 136 a 135 (meno 1). I ricoveri salgono da 9 a (più tra ieri e oggi), di cui 2 in terapia intensiva (invariato). I decessi rimangono 24. (Continua dopo l’immagine)

Nella giornata di ieri, il cordoglio della Pro loco di Rivotorto e della giunta comunale per i due coniugi di Rivotorto, storici gestori del bar locale, mancati nel giro di pochi giorni, entrambi per Covid. “Non ci sono parole – ha affermato il sindaco – per consolare i figli e i familiari, quello che è accaduto è qualcosa di inverosimile e assurdo. Siamo vicini ai giovani figli”. La Pro Loco Rivotorto “si fa interprete di questo diffuso sentimento di dolore che tutto il paese sta vivendo, si stringe attorno ai figli e ai congiunti ed esprime loro i più profondi sentimenti di vicinanza e partecipazione alla immensa sofferenza per un troppo crudele destino che si trovano a vivere”.

A Bastia Umbra i positivi attuali scendono da 62 a 61, meno 1 tra ieri e oggi. I guariti, tra ieri e oggi, salgono da 1.004 a 1.005, più 1. I casi positivi da inizio pandemia rimangono 1.085, invariato tra ieri e oggi). Sono sempre 55 gli isolamenti contumaciali. I ricoveri scendono da 7 a 6 (meno 1 tra ieri e oggi), di cui 1 in terapia intensiva (invariato). I decessi rimangono 19. (Continua dopo l’immagine)

A Bettona i casi positivi attuali rimangono 23, i guariti sono sempre 174, entrambi invariati tra ieri e oggi. I casi positivi da inizio pandemia rimangono 201, invariato tra ieri e oggi. Le persone in isolamento contumaciale sono sempre 20. I ricoveri sono 3, invariati, di cui 1 in terapia intensiva (invariato), i decessi restano 4. A Cannara i positivi attuali scendono da 25 a 24, meno 1 tra ieri e oggi), i guariti salgono da 154 a 155, più 1 tra ieri e oggi. I casi positivi totali sono sempre 181 mentre scendono da 24 a 23, meno 1, le persone in isolamento contumaciale. Un ricovero in totale (invariato tra ieri e oggi), 1 in terapia intensiva (invariato). I decessi rimangono 2.