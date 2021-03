Le meraviglie del bosco raccontate da una famiglia di Assisi (video)

Un papà in giro per il bosco con i suoi due figli piccoli e due video che testimoniano come la natura si stia riprendendo i suoi spazi. A raccontarlo è Massimiliano Squadroni, project manager di Scenari Digitali srl, una startup di Foligno innovativa nel settore dell’information technology e fondatore di Umbria Meteo. La famiglia è residente ad Assisi e i due bambini vivono con il papà e la mamma nel comune di Assisi dove frequentano anche la scuola. Il papà è originario di Nocera Umbra e la mamma di Rivotorto di Assisi. In tempo di Covid-19 non vanno a scuola in presenza e fra una Dad e l’altra Biagio (8 anni) e Adele (12) si dedicano a questo progetto sulla scia dell’amore derivante dalla famiglia per la natura. (Continua dopo il video)

Alla Nazione Umbria, Squadroni racconta la sua esperienza: “In questo lungo periodo di lockdown ci siamo divertiti con i mie due figli a riscoprire i segreti del bosco – sottolinea – siamo andati spesso a caccia di impronte di animali selvatici, pochi giorni fa abbiamo posizionato una foto-trappola, curiosi di scoprire gli abitanti del bosco e siamo rimasti molto sorpresi dalla ‘cattura’ di immagini bellissime. Abbiamo ripreso in un bosco di Nocera Umbra un bellissimo esemplare di lupo, nei giorni seguenti ci ha fatto visita anche un curioso tasso, la volpe ed un cinghiale”.