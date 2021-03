Fontana di Piazza del Comune ancora bisognosa di pulizia (foto)

La fontana di Piazza del Comune, per colpa dell’acqua e del suo essere un monumento accessibile e visitabile a tutti, senza però mai essere pulito, ha nuovamente bisogno di manutenzione. La segnalazione arriva da alcuni residenti. Oltre al nero dovuto all’acqua e il muschio (ma ci sono anche colate di cera), la situazione è nota da anni.

Nel 2017 la giunta aveva ripulito il monumento che – tra smog, ‘apertura’ al pubblico e manifestazioni varie – risente dell’uso e ‘abuso’. Ma ora la situazione è tornata quella di prima, con l’aggravante che l’acqua chiusa da qualche tempo ha reso la vasca della fontana un vero e proprio ‘stagno’.

Da qui la segnalazione dei cittadini, sperando che qualche cosa venga fatto per mettere fine alla sporcizia della fontana di piazza del Comune. Come si legge nel sito visit-assisi.it Piazza del Comune è un vasto spazio di forma allungata corrispondente alla terrazza centrale della città antica, un tempo dominata da un tempio e circondata da portici. Il lato orientale della piazza è dominato da una fontana monumentale circondata da balaustri. La vasca inferiore è divisa in nove lati e è ornata da tre leoni allusivi ai tre rioni urbani. Un balaustro centrale sorregge una seconda vasca circolare, che porta a sua volta un balaustro con una pigna. Già nell’anno 1303 si ha notizia di una fontana superiore del Comune. Nel 1467 fu ricostruita da Polimante di maestro Gentile, con tavole di pietra e colonnini e con gli stemmi di Paolo II Barbo e del Tesoriere pontificio. La fontana odierna fu ricostruita nel 1772 dallo scalpellino di Assisi Giuseppe Martinucci su disegno dell’architetto Valeri.