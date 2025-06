(Flavia Pagliochini) Mezza Assisi senz’acqua per colpa di un guasto, lavori in corso. La mattinata del 18 giugno 2025 e un pezzo di tarda mattinata è cominciata con bar impossibilitati a fare caffè, ristoranti costretti a rimandare pranzi, hotel con clienti interdetti per l’assenza di acqua, residenti alle prese con rubinetti senz’acqua e a domandarsi se per caso avessero pagato in tempo la bolletta. Il tutto mentre nella zona del Castello di Petrata (foto in evidenza, ndr) da una settimana i cittadini segnalano una perdita d’acqua che, riparata, due giorni dopo è tornata a perdere senza posa.

Per quanto riguarda il centro storico di Assisi, nella mattinata del 18 maggio sul sito di Umbria Acque Spa è stato segnalato che il blocco è colpa di un guasto alla rete idrica che ha comportato lavori urgenti di riparazione con annesso stop alla fornitura in via Madonna dell’Olivo, Vicolo Buscatti, via San Benedetto, via delle Fonti di Moiano e tutte le vie limitrofe e di intersezione. Ma di fatto è rimasta mezza assisi senz’acqua: via Madonna dell’Olivo e via San Benedetto e zone limitrofe includono praticamente tutta la zona nuova alle porte del centro, mentre vicolo Buscatti e le Fonti di Moiano hanno paralizzato la parte bassa del centro storico: rubinetti a secco in via Bernardo da Quintavalle e via Cristofani, problemi anche nella zona di San Pietro e via Fontebella. A salvarsi solo piazza del Comune e San Francesco e pochi altre zone. Come sempre in questi casi “Umbria Acque ricorda che, al momento del ripristino del servizio, l’acqua potrebbe essere caratterizzata da piccoli fenomeni di torbidità o di opalescenza. In tal caso sarà sufficiente farla scorrere per breve tempo per eliminare l’inconveniente”. L’Azienda resta comunque a disposizione informazioni o richiesta di interventi urgenti, attraverso il seguente numero verde: 800 250 445″

