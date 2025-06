Tutto pronto per le Infiorate di Spello 2025: il programma nell’anno del Giubileo della speranza

Nel weekend del 21 e 22 giugno, in occasione del Corpus Domini, il borgo di Spello tornerà a incantare i visitatori con le sue artistiche Infiorate, opere effimere di straordinaria bellezza e qualità tecnica, realizzate esclusivamente con petali e materiali vegetali, senza colla né coloranti artificiali. In un percorso lungo quasi due chilometri – dalla Porta Consolare al belvedere – l’intero centro storico si trasformerà in un’opera d’arte diffusa, con tappeti floreali da 12 a 70 mq. Lungo il percorso delle Infiorate di Spello 2025, da non perdere l’infiorata speciale (fuori concorso) che gli infioratori, nell’anno del Giubileo della Speranza, hanno voluto dedicare a Papa Francesco e alle Clarisse del Monastero di Vallegloria, che il Santo Padre aveva più volte visitato, trovandovi una fonte autentica di spiritualità francescana.

La presentazione

Il programma e delle novità delle Infiorate di Spello 2025 sono state presentate il 12 giugno a Palazzo Donini. Parteciperanno il consigliere regionale Cristian Betti, il sindaco di Spello Moreno Landrini, il presidente dell’Associazione Le Infiorate di Spello Giuliano Torti, il vicario generale interdiocesano di Foligno e di Assisi, Gualdo Tadino, Nocera Umbra Don Giovanni Zampa, l‘assessore comunale alla cultura David Pieroni, e Daniele Santarelli, tesoriere dell’associazione. “Quest’anno è cresciuto il numero dei piccoli infioratori – ha sottolineato Giuliano Torti, presidente dell’Associazione Le Infiorate di Spello. Le nuove generazioni sono al centro del nostro impegno: coinvolgerle, motivarle e trasmettere loro il valore di questa tradizione è fondamentale per garantirne la continuità. Per questo collaboriamo attivamente con istituzioni e altre realtà del territorio, e per questo continuiamo ad arricchire l’evento con mostre, musica, gastronomia e altre iniziative: eventi collaterali ma significativi, che rendono l’esperienza più completa per i visitatori e aiutano a coinvolgere sempre di più le nuove generazioni”.

“Le Infiorate rappresentano molto più di una tradizione – ha dichiarato il sindaco di Spello Moreno Landrini – simboleggiano lo spirito di Spello e di un’identità condivisa. Il punto di forza è il legame profondo tra generazioni di infioratori che realizzano, con dedizione e precisione, straordinarie opere d’arte effimere. Desidero esprimere un sentito e profondo ringraziamento a tutti gli infioratori, veri artefici di bellezza e poesia, che ogni anno si dedicano con instancabile passione e maestria a quest’arte tanto effimera quanto straordinaria. Un grazie alla Parrocchia e alla Diocesi, per il costante e prezioso sostegno e alla Pro Loco, che con il concorso “Finestre, balconi e vicoli fioriti” contribuisce a rendere ancora più magica e suggestiva l’atmosfera della nostra città in questi giorni di festa”.

Il consigliere regionale Cristian Betti ha parlato di Spello come di un vero gioiello, inserito tra i luoghi del percorso turistico della nostra regione: “Questo risultato – ha dichiarato – è frutto del lavoro svolto dall’amministrazione comunale insieme alle associazioni del territorio. Le amministrazioni locali, infatti, da sole non possono raggiungere traguardi di questo tipo. Le Infiorate rappresentano un momento importante, dal punto di vista sia religioso che turistico, e richiedono un impegno costante durante tutto l’anno, portato avanti da persone che dedicano anima e cuore a questa manifestazione. Vedere tutto questo, da ex sindaco, mi riempie il cuore. Per questo rivolgo i miei più sentiti complimenti a tutti: questa manifestazione è ormai una delle vere eccellenze della nostra regione.” “Le infiorate – ha ricordato don Giovanni Zampa, vicario generale interdiocesano di Foligno e di Assisi, Gualdo Tadino, Nocera Umbra – rappresentano la cornice artistica più bella e significativa per celebrare, con i loro profumi e colori la solennità del Corpus Domini, una delle festività più importanti della Chiesa cattolica”.

“Le Infiorate di Spello sono una manifestazione che è cresciuta molto nel tempo – ha dichiarato David Pieroni, vicesindaco di Spello con delega alla cultura – e che oggi ha raggiunto un livello di grande rilievo, sia dal punto di vista culturale che religioso. Quello che però mi piace sottolineare è il carattere profondamente inclusivo di questo evento: una manifestazione che si apre al mondo, capace di creare ponti tra persone di fedi diverse e di coinvolgere generazioni differenti.”

LE NOVITÀ

Ad illustrare il programma e le novità delle Infiorate di Spello 2025 è stato Daniele Santarelli, tesoriere dell’Associazione: “L’annullo postale, che Poste Italiane dedica tradizionalmente all’evento, su cartolina firmata dal maestro Elvio Marchionni, sarà impreziosito da un timbro realizzato dagli studenti della scuola secondaria di primo grado G. Ferraris di Spello nell’ambito di un concorso promosso dall’Associazione Infiorate di Spello. Il sigillo vincitore per l’annullo è opera di Alessandro Battistelli e Alessia Angeli della classe 2^, mentre gli altri bozzetti saranno esposti in una mostra dedicata”. Santarelli ha poi annunciato anche le novità anche sul piano dell’enogastronomia.

Nei pressi della Villa dei Mosaici allestito uno spazio dedicato allo street food floreale, per gustare cibi di strada regionali, anche a base di fiori, dal venerdì pomeriggio fino alle 21.00 di domenica. Sabato, presso la taverna Costantino Imperatore, si terrà un corso di cucina floreale con degustazione a cura del giovane chef umbro Riccardo Foglietti, per imparare a preparare un gustoso menù con fiori edibili, mentre nel pomeriggio l’area street food ospiterà lo show-cooking di Alessandra Caprini, che preparerà dal vivo due ricette con le rose.

“IL FIORE DEL GIUBILEO”, INFIORATA SPECIALE IN OMAGGIO A PAPA FRANCESCO

È stato Gianni Donati, autore del bozzetto insieme a Chiara Cerchice, a presentare l’infiorata speciale che nel programma delle Infiorate di Spello 2025 sarà dedicata a Papa Francesco e alle Clarisse del Monastero di Vallegloria, comunità che il Santo Padre aveva più volte visitato, trovandovi una fonte autentica di spiritualità francescana. L’opera, di 30 mq, porta il simbolo del Giubileo: celebra l’anno della grazia e del perdono, ma anche il dialogo autentico tra il Papa e le sorelle Clarisse, fondato su fede, ascolto, semplicità e speranza. Dall’icona del Giubileo si irradiano le lingue di fuoco dello Spirito Santo, mentre il rosone del monastero delle Clarisse richiama il legame con Spello. A destra, un germoglio simboleggia speranza e rinascita, in armonia con il tema del Giubileo.

LA NOTTE DEI FIORI

L’intera manifestazione ruota attorno alla suggestiva Notte dei Fiori, tra sabato e domenica, durante la quale circa 2.000 persone, tra cui quasi 500 bambini, lavoreranno fianco a fianco per comporre i quadri floreali. Visitatori e turisti potranno non soltanto osservare, ma anche partecipare attivamente alla realizzazione delle opere, affiancando i maestri infioratori. Come sempre l’atmosfera sarà vivace e colorata grazie a tanti eventi collaterali, alcuni dei quali iniziano già nei giorni precedenti: il concorso “Finestre, Balconi e Vicoli Fioriti” promosso dalla Pro Loco di Spello, mostre di bozzetti storici e del timbro filatelico, esposizioni fotografiche, mostra mercato florovivaistico, visite guidate alla Villa dei Mosaici e alla Pinacoteca civica, concerti e spettacoli itineranti di artisti di strada con tappe presso la Cappella Tega, Palazzo Comunale, Chiesa di San Martino e Teatro Subasio. A fare da cornice, mostre, ristoranti e negozi aperti tutta la notte fino all’alba, in attesa della valutazione della giuria e della solenne processione del Corpus Domini.

PRENOTAZIONE PARCHEGGI

In vista delle decine di migliaia di presenze nel fine settimana delle infiorate è riconfermato il sistema di prenotazione online dei parcheggi, nelle vicinanze del centro storico, consigliato per chi arriva in auto, moto, autobus. Prenotazione dal sito www.infioratespello.it e dalla pagina Facebook Infiorate di Spello.

© Riproduzione riservata