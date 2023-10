Minacce e violenza contro la mamma per farsi dare i soldi per alcool e droga: 50enne allontanato da casa

Avrebbe ripetutamente minacciato e vessato la mamma per farsi dare soldi per alcool e droga il 50enne di Bastia Umbra al quale i carabinieri della stazione di Bastia Umbra hanno notificato l’allontanamento dalla casa familiare – con contestuale divieto di avvicinamento alla mamma.

L’uomo – indagato per i reati di maltrattamenti in famiglia ed estorsione commessi in ambito familiare, come detto allo scopo di ottenere i soldi per comprare alcool e droga – avrebbe più volte messo in atto condotte minacciose e violente – testimoniate anche da sua sorella – che sarebbero avvenute in epoche e tempi diversi. Il 50enne “era diventato incontrollabile con minacce giornaliere con danneggiamenti di oggetti, urla e anche violenze fisiche con pugni, calci e schiaffi” e le continue aggressioni avevano fatto sì che la mamma fosse in uno stato di completa soggezione a causa della sua età e delle precarie condizioni di salute.

La denuncia della persona offesa e i riscontri operati dai militari e provenienti anche dalle dichiarazioni della figlia hanno evidenziato “un quadro di continue e abituali prevaricazioni poste in essere dall’indagato allo scopo di sottomettere la madre e limitarne la sua libertà morale e fisica”. Per questo il 50enne ha dovuto lasciare la casa e non potrà rientrarvi se non con l’autorizzazione del giudice; inoltre non potrà avvicinarsi a meno di 150 mt dai luoghi abitualmente frequentati dalla persona offesa né comunicare con la mamma in nessun modo.

