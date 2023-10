Reucon23, alla convention europea Re/max anche quattro broker umbri di Re/max Famosa

Il 20 e 21 di settembre 2023 si è svolta a Londra la REUCON23, Convention Europea del gruppo Re/max, che con più di 2.500 agenzie immobiliari e più di 30.000 agenti copre totalmente il territorio europeo oltre a ricoprire il territorio internazionale con 9000 agenzie e 140.000 consulenti. Dall’Umbria c’era anche Re/max Famosa, con i suoi broker Eros Famiani, Luca Sadini, Elia Moccaldo e Massimiliano DeLuca

“La Convention Europea – spiegano da Re/max Famosa – è un appuntamento annuale dove tutte le nazioni in cui sono presenti le varie agenzie Re/max, si incontrano per analizzare l’andamento del mercato immobiliare europeo, da lì nascono nuove strategie per migliorare i vari servizi offerti ai clienti acquirenti e venditori. Nelle due giornate di Reucon23, dove si incontrano le migliori agenzie italiane ed europee ed i migliori formatori a livello mondiale, vengono illustrati e studiati quelli che saranno gli scenari del mercato immobiliare nel prossimo futuro.

“L’Italia e soprattutto l’Umbria era presente alla kermesse, con i broker della Re/max Famosa, Eros Famiani, Luca Sadini, Elia Moccaldo e Massimiliano DeLuca. Re/max Famosa – si legge in una nota dell’agenzia, sponsor del gruppo editoriale Assisi News – è una delle agenzie migliori d’Italia, con uffici a Perugia, Bastia, Foligno e prossima apertura a Città di Castello, un gruppo consolidato e radicato nel nostro territorio che durante l’anno si è fatto notare a livello nazionale ricevendo diversi premi importanti. Presenziare a questi eventi è molto importante come ci riferiscono i Broker’s, per capire in che direzione sta andando il mercato immobiliare, quale sarà da qui a 5 anni il futuro che riguarda i nostri beni primari, le nostre case, capire se il valore degli immobili salirà o scenderà e avere un quadro completo su come ci dovremo muovere per il fututro. Ancora una volta la Re/max Famosa eccelle in prestigio, rappresentando la nostra regione su palcoscenici internazionali, cercando di soddisfare le esigenze di clienti interessati a vendere o comprare immobili e portare nuove strategie ai propri consulenti”.

