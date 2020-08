Morte di Filippo Limini, eseguita l’autopsia: i primi risultati

(Articolo in aggiornamento) Dall’autopsia arrivano i primi, parziali riscontri sulla morte di Filippo Limini. L’investimento resta la causa di morte più probabile, anche se serviranno altri esami per stabilire le esatte cause della morte. L’autopsia è durata circa 4 ore, e la cautela è massima: prelevati dei campioni per gli esami istologici, per capire quali lesioni abbiano provocato la morte e quali siano state inferte a morte già sopraggiunta, per stabilire quale lesione abbia compromesso le funzioni vitali o se alcune gli sono state provocate già a decesso avvenuto.

L’operaio spoletino, 25 anni, è stato ucciso nella notte di ferragosto 2020, dopo che una rissa scoppiata per futili motivi in uno noto locale bastiolo è sfociata, nell’adiacente parcheggio del palazzetto dello sport, in una tragedia. I tre indagati per la morte di Filippo Limini, Kevin M., 23 anni, Brendon Q., 19 anni, il conducente dell’auto, e Denis H., ventenne che ha sferrato un pugno in faccia al giovane operaio, sono ai domiciliari. I funerali della giovane vittima saranno celebrati probabilmente all’inizio della prossima settimana, a Spoleto.

(Maggiori informazioni nelle prossime ore)