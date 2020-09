Movida, a Petrignano ne fa le spese il parco: la segnalazione (foto)

La movida nelle ore notturne al parco pubblico a Petrignano d’Assisi è “insostenibile”. Lo segnalano alcuni residenti alla redazione di AssisiNews. “Sono oramai sono molti mesi che succede questo, da prima della riapertura dei parchi”, l’incipit della loro lettera.

Come in altre zone del Comune di Assisi, soprattutto a Santa Maria degli Angeli dove spesso i parchi vengono vandalizzati o lasciati come una porcilaia, il problema è sempre la maleducazione. Secondo la segnalazione pervenuta ad AssisiNews, nel caso di Petrignano i responsabili sono gruppi di ragazzi, del posto ma anche di fuori zona. Persone che ‘bivaccano’ al parco, ma poi lasciano cartacce e spazzatura.

“Gli abitanti della zona hanno fatto ripetute segnalazioni senza nessun effetto”, si legge ancora nella lettera a proposito della movida notturna troppo movimentata. “Ora la gente della zona è esasperata e ha paura di ritorsioni da parte dei gruppi di ragazzi che fanno questo scempio. Alcuni persone hanno provato a riprendere i ragazzi; che però le hanno insultate pesantemente”, continua la missiva. “La ‘movida’ si protrae fino alle 2-3 di notte quasi tutti i giorni della settimana. Alcune volte sia il Comune che alcuni volontari hanno ripulito il Parco. Ma poi la sera successiva si è di nuovo daccapo”. L’auspicio è insomma che chi di dovere intervenga.