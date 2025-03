Mura urbiche, martedì Musumeci firma l’accordo di programma

Si terrà martedì 11 marzo 2025, alle ore 17.00, nella Sala della Conciliazione del palazzo comunale di Assisi, la firma dell’accordo di programma tra Comune, Governo e Soprintendenza archeologica, Belle Arti e Paesaggio dell’Umbria, finalizzato alla messa in sicurezza e al restauro delle mura urbiche della città. Si tratta di un progetto promosso dal Comune di Assisi e presentato nel 2022, dall’allora sindaco Stefania Proietti, con una richiesta di contributo al Dipartimento Casa Italia – Presidenza del Consiglio dei Ministri e al Commissario Straordinario per la Ricostruzione, che è stato accolto e finanziato in un primo stralcio con 9,5 milioni di euro. L’iniziativa è legata a un più ampio piano unitario di risanamento conservativo e valorizzazione dei beni culturali della città, in occasione del Giubileo 2025 e del Centenario francescano del 2026, sempre predisposto dal Comune.

L’accordo sulle mura urbiche sarà sottoscritto da Valter Stoppini, sindaco f.f. di Assisi, Luigi Ferrara, capo Dipartimento Casa Italia – Presidenza del Consiglio dei Ministri e Francesca Valentini, dirigente delegata Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio dell’Umbria. All’evento saranno presenti Nello Musumeci, ministro per la Protezione civile e le Politiche del mare, Stefania Proietti, presidente della Regione Umbria, Guido Castelli, commissario straordinario del Governo per la riparazione e la ricostruzione sisma 2016. Interverranno anche Veronica Cavallucci, assessore a Opere e Lavori pubblici di Assisi e Giorgio Bonamente, presidente dell’Accademia Properziana del Subasio.

