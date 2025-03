Meteo Assisi 7-9 marzo 2025: ultime ore di sole, poi si torna alla media del periodo

Torna puntuale, come ogni venerdì, la rubrica curata da Luca Tiberti per AssisiNews. Oggi le previsioni sono per il meteo Assisi 7-9 marzo 2025, come sempre con uno sguardo attento alle previsioni sulla situazione del weekend anche per l’Umbria.

Buongiorno cari lettori di Assisi News, edizione flash quest’oggi del meteo Assisi 7-9 marzo 2025 per fornirvi le previsioni per il weekend in arrivo.

Bene, diciamo subito che saranno giornate sulla nostra Umbria tra tanto sole e qualche nube di passaggio di poco conto con clima tipico di inizio maggio!

Il fine settimana si chiuderà poi “in zona Cesarini”, con il ritorno della pioggia anche abbondante localmente che persisterà anche all’ inizio della nuova settimana. Temperature sempre sopra media in graduale diminuzione nel corso della prossima settimana, quando torneranno in media. Godetevi queste meravigliose giornate in compagnia dei vostri cari, un caro saluto da tutta la redazione di Assisi News!

Nello specifico fino a sabato 8 marzo il meteo sarà caratterizzato da condizioni soleggiate e clima gradevole nelle ore diurne, con temperature anche fino a venti gradi. Da domenica aumentano vento e nuvolosità, che contribuiranno a un’ulteriore variazione delle condizioni atmosferiche. Le prime precipitazioni potrebbero manifestarsi già in serata, con possibili rovesci nelle zone più occidentali della regione sin dal pomeriggio. A partire da lunedì 10 marzo, il maltempo potrebbe entrare nel vivo con l’avvio di una fase piovosa più strutturata, caratterizzata da fenomeni localmente intensi e distribuiti in modo irregolare sul territorio.

Foto di Greg Rosenke | via Unsplash

