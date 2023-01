Neve in Umbria, nell’assisano bastiolo fiocchi e disagi (foto+video)

Dopo l’acqua arriva arriva la neve in Umbria: nell’assisano-bastiolo i fiocchi cadono da stamattina, 23 gennaio 2023, senza sosta alcuna. Al momento le scuole sono regolarmente aperte, ma anche vista l’assenza di mezzi spargisale e le strade piene di neve e ghiaccio, in molti hanno preferito tenere i figli a casa. Sono comunque diverse le problematiche segnalate: tra le più gravi strade ancora bloccate nel centro storico di Assisi e nelle frazioni, ma anche intere zone di montagna isolate, senza alcun mezzo spazzaneve passato e addirittura senza corrente elettrica. Diversi gli alberi e i rami caduti in tutto il comprensorio, e anche l’uscita da scuola non è priva di difficoltà: gli autobus sono in ritardo e diversi alunni starebbero tornando a casa a piedi.

E se c’è chi scia nella centralissima via Merry del Val peraltro chiusa con un nastro per evitare guai alle auto, a giudicare dal video pubblicato su Facebook, la neve in Umbria rende particolarmente giocosi i francescani, che si divertono a tirarsi pallate di neve e a stendersi per terra per fare l’angelo, oltre a costruire un pupazzo de neve. (Continua dopo il video)

Per quanto riguarda la cronaca, nell’assisano la neve in Umbria, a parte lunghe code e rallentamenti nella zona della circonvallazione, non fa registrare particolari gravi disagi. Sono in diversi i cittadini che, da centro storico e frazioni, lamentano l’assenza, anche e soprattutto nelle arterie minori, di mezzi spargisale. E ovviamente Assisi non manca di regalare lo spettacolo di un panorama completamente imbiancato. (Continua dopo la gallery con le foto dei lettori dal Castello di Petrata e di Giacomo B. dalla zona di San Benedetto, oltre che da altri lettori dalla zona nuova di Assisi e dalle zone di montagna)

Poco prima delle 11 la comunicazione del sindaco Proietti: “Da questa mattina alle ore 8.00 il comprensorio Assisano è stato interessato in maniera improvvisa da precipitazioni nevose intense anche a bassa quota. Il Comune di Assisi – scrive nella sua pagina Facebook la prima cittadina – ha aperto il COC e sta intervenendo nella gestione dell’emergenza in tutti i tratti viari con personale della polizia locale, dei servizi operativi, delle ditte incaricate dal piano neve, di cui forniamo tutti i riferimenti”. (Continua dopo il video – link diretto)

“Si sta operando per liberare la viabilità, particolari criticità sono riscontrate sulla SS 147 (circonvallazione di Assisi), nel centro storico, a Piazza Matteotti e nella zona di espansione (zona Ivancich e case nuove)”, dice ancora il sindaco. L’articolo continua dopo il video girato dal lettore Giacomo B. e inviato dalla zona di San Benedetto.

Per quanto riguarda le scuole, “attualmente permangono aperte per evitare ulteriori disagi e rischi”, aggiunge la prima cittadina, anche se poco prima di mezzogiorno la situazione nel centro storico, a due passi dalla Basilica, era la seguente (continua dopo il video, link diretto)

“Si forniranno – continua il sindaco a proposito della neve in Umbria e ad Assisi – ulteriori aggiornamenti in tempo reale. Si raccomanda la massima attenzione e collaborazione da parte di tutti i cittadini, in particolare agli automobilisti di usare tutti gli accorgimenti previsti dal Codice della Strada (catene, gomme termiche, ecc.). Per segnalazioni di emergenze si ricordano i numeri: Polizia Locale al numero verde 800541316 o al 075/812820, Comune di Assisi al numero 329/2609421”. Ma la Lega va all’attacco, segnalando con i consiglieri comunali della Lega Francesco Mignani e Jacopo Pastorelli “interventi tardivi per far fronte alle criticità legate alle abbondanti nevicate di questa mattina. A fronte di un territorio così vasto per quasi due terzi collinare e montano – proseguono – l’amministrazione comunale e il sindaco Proietti devono dare spiegazioni convincenti non solo sui ritardi dell’operatività dei mezzi spargisale e spazzaneve, ma soprattutto sul piano della prevenzione”.

“L’allerta meteo di oggi era stata da tempo annunciata e il sindaco avrebbe dovuto prevedere la chiusura delle scuole, la messa in allerta dei mezzi di soccorso che sarebbero dovuti essere pronti fin dalla sera prima e la presenza dei sacchetti di sale nei punti nevralgici della viabilità. In un passato non tanto remoto, nelle frazioni e nelle vie con maggiore pericolosità, i sacchetti di sale erano posti vicino alle abitazioni. Lo scopo era quello di sensibilizzare gli stessi cittadini per provvedere allo spargimento. Riguardo ai numerosi rami che hanno ceduto per l’eccessivo carico di neve, ricordiamo che la scorsa primavera chiedemmo all’amministrazione di intervenire per la potatura degli alberi, in particolare quelli della circonvallazione e di viale Umberto I. Nessuno ci ha ascoltato. Il risultato attuale é che numerosi rami hanno ceduto, procurando danni ad auto e recinzioni e che per pura fortuna non hanno causato problemi alle persone. A fronte di una grande solerzia di dipendenti comunali, forze di polizia e vigili del fuoco, sanitari, abbiamo constatato ancora una volta – dicono i consiglieri leghisti – come l’amministrazione sia risultata impreparata a prevenire ed affrontare le emergenze necessarie e a mettere in sicurezza le persone. Ennesima dimostrazione dell’immobilismo della Proietti nel duplice ruolo e responsabilità, di Sindaco e Presidente della Provincia”.

