Novantenne in auto contro un bus: illesa, è a casa e sta bene

Pre-Epifania se non altro singolare per una signora di 90 anni di età alla quale è stata ritirata la patente

Pre-Epifania se non altro singolare per una signora di 90 anni compiuti che ha imboccato, area Assisi, una corsia contromano nella zona della rotatoria di via Giovanna di Savoia andando a sbattere con un autobus di linea proveniente sulla carreggiata.

Uno scontro frontale e tanta paura. Sul posto la Polizia Locale e un’ambulanza del 118 che ha solamente accertato lo stato di salute della donna che è stata, dopo gli accertamenti del caso, riaccompagnata alla propria abitazione dalla stessa Polizia Locale.

Il violento scontro è avvenuto intorno alle 17.30 di oggi, martedì 5 gennaio 2021. L’anziana signora alla guida del veicolo è fortunatamente rimasta illesa, se la sarebbe cavata con qualche acciacco vedendosi ritirare la patente di guida a causa dell’infrazione commessa.