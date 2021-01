Ricandidatura di Stefania Proietti, c’è l’appoggio di Pd e Assisi Domani

Il Partito Democratico di Assisi e Assisi Domani pronti a sostenere la ricandidatura di Stefania Proietti alle prossime elezioni comunali. L’annuncio con due note distinte, ma simili nella sostanza.

“Il lavoro portato avanti in questi difficili cinque anni – dice il Partito Democratico nell’annunciare il sostegno alla ricandidatura di Stefania Proietti – ha rappresentato solo l’inizio di un progetto politico che investe tutti gli aspetti più rilevanti per lo sviluppo della Città. Un’esperienza che ci ha visto e che ci vede tuttora protagonisti nell’affrontare le tante questioni, pandemia inclusa. Il fulcro del progetto sarà un programma condiviso e aperto al contributo di tutti, per proseguire con il lavoro svolto finora ma anche per sviluppare nuove idee e progetti. Un programma in cui al centro ci sono i cittadini e che mira a valorizzare Assisi come città turistica e di rilevanza mondiale, ma anche come territorio che comprende un reticolo di frazioni e che presenta tutti i problemi di una Città delle sue dimensioni. Noi ci siamo e saremo, consapevoli pronti a guidare Assisi al fianco di Stefania Proietti consapevoli del contributo dato e di quello che saremo in grado di dare, ma altrettanto certi che la straordinarietà degli anni che avremo di fronte richiede il contributo, l’esperienza e la competenza delle migliori energie della Città. Il Partito Democratico è pronto a mettere ancora una volta a disposizione di questo progetto la propria capacità ed esperienza di governo, affinché i prossimi anni siano quelli della ripartenza, della ricostruzione e dello sviluppo.

La Lista Civica Assisi Domani “accoglie con entusiasmo ed esprime vivo apprezzamento” per la decisione della ricandidatura di Stefania Proietti, che “ci inorgoglisce e spinge anche noi ad un rinnovato impegno ancor maggiore soprattutto in questo momento storico caratterizzato dalla pandemia che sta mettendo a dura prova il tessuto sociale ed economico del nostro territorio. Cinque anni fa abbiamo creduto nel progetto civico e siamo stati premiati dall’elettorato, oggi più di allora riteniamo il civismo la strada più giusta per proseguire l’azione amministrativa che è stata caratterizzata dall’attenzione verso il sociale, la scuola e le fragilità ma anche verso la cura del patrimonio per garantire la migliore vivibilità e sviluppo al centro, alle frazioni e a tutti il territorio. La situazione che stiamo vivendo dunque ci spinge e ci motiva a continuare con rinnovato impegno il percorso avviato ed a chiedere pertanto la collaborazione, la solidarietà e la sensibilità di tutti, cittadine e cittadini, soggetti economici e sociali, associazioni e istituzioni, per un’opera di rinascita di Assisi. La Lista Civica Assisi Domani è dunque convinta più che mai di proseguire l’impegno in un’area civica all’insegna dell’autonomia e aperta a chiunque voglia farsi “costruttore di futuro”.