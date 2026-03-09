Operaio dell’Afor si infortuna nei boschi di Spello: soccorso dai vigili del fuoco assisani

Oggi, intorno alle ore 12:00, una squadra dei Vigili del fuoco del distaccamento di Assisi è intervenuta in una zona boschiva nel comune di Spello per soccorrere un operatore dell’Agenzia Forestale Regionale (AFOR). L’uomo, infortunatosi a una gamba in un’area impervia, è stato raggiunto dai Vigili del fuoco che hanno operato in sinergia con il personale del SASU (Soccorso Alpino e Speleologico Umbria) e del 118. Data la difficoltà del terreno, il recupero è stato effettuato tramite l’elisoccorso “Icaro” proveniente dalle Marche.

© Riproduzione riservata