La Locanda del Cardinale premiata come miglior ristorante dell’Umbria ai Forchettiere Awards 2026

Un riconoscimento che celebra la qualità della ristorazione umbra e il valore di una destinazione unica. La Locanda del Cardinale di Assisi ha conquistato il titolo di Miglior Ristorante dell’Umbria ai Forchettiere Awards Umbria 2026, il premio dedicato alle eccellenze del food regionale promosso dalla testata gastronomica Il Forchettiere.

Il ristorante assisano si è aggiudicato il People’s Choice nella categoria Miglior Ristorante, risultando il locale più votato dal pubblico tra le realtà finaliste. La premiazione si è svolta nella Sala de’ Notari di Perugia, al termine di un mese di votazioni che ha coinvolto oltre 37mila preferenze popolari, affiancate dal giudizio di una giuria tecnica composta da 30 esperti del settore.

Situata nel cuore del centro storico di Assisi, città tra le più visitate d’Italia e simbolo universale di spiritualità, arte e cultura, La Locanda del Cardinale offre un’esperienza gastronomica unica che unisce cucina, storia e architettura. Il ristorante si trova infatti sopra antichi resti romani, una domus visibile grazie a un suggestivo pavimento in vetro che permette agli ospiti di cenare sospesi tra passato e presente, con lo sguardo che cade direttamente sulle strutture archeologiche sottostanti. Un luogo di straordinaria bellezza, dove il patrimonio storico dialoga con l’esperienza gastronomica contemporanea, rendendo la visita alla Locanda del Cardinale un’esperienza rara e affascinante.

In questo contesto unico, il ristorante propone una cucina che valorizza i prodotti e l’identità del territorio umbro, con uno stile contemporaneo capace di dialogare con il pubblico internazionale che ogni anno sceglie Assisi come meta di viaggio. E in cucina, a firma dei piatti che ogni stagione disegnano un menù elaborato e sempre al passo con i tempi ci sono chef Nicola Cascini con la sua brigata di Leonardo Fanini e Filippo Pompili, e il Maître Sommelier Marco Venarucci.

Il riconoscimento dei Forchettiere Awards conferma il ruolo della Locanda del Cardinale nel panorama regionale e sottolinea come Assisi non sia soltanto una destinazione culturale e spirituale, ma anche un luogo sempre più centrale per l’esperienza gastronomica di qualità in Umbria. Il premio rappresenta inoltre un traguardo importante per tutto il team del ristorante, dalla cucina alla sala, e rafforza il percorso di crescita di una realtà che negli anni ha saputo distinguersi per ricerca, attenzione alle materie prime e capacità di raccontare il territorio attraverso la tavola.

(La Locanda del Cardinale è uno degli sponsor inserzionisti del gruppo editoriale Assisi News)

