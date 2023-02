Ottavo centenario francescano 2026, lunedì un incontro pubblico

Un momento di riflessione e progettualità per avviare un percorso condiviso in vista delle celebrazioni per l’ottavo centenario della morte di san Francesco (2026). Sono questi gli obiettivi dell’incontro pubblico, organizzato da Diocesi di Assisi – Nocera Umbra – Gualdo Tadino, Famiglia Francescana e Comune di Assisi in programma il 20 febbraio alle 17 nella Sala Cimabue del nuovo Centro convegni Colle del Paradiso della Basilica di San Francesco (accesso dalla Piazza Inferiore).

“Sarà l’occasione per avviare un ragionamento sul valore di questo centenario, sugli obiettivi che ci si pone sia da un punto di vista ecclesiale che civile – fanno sapere gli organizzatori – e per riflettere con i cittadini, gli operatori turistici e commerciali, le associazioni di categoria, culturali e di promozione del territorio, sul messaggio, sempre attuale, di san Francesco”.

Nel corso dell’incontro saranno illustrati i vari momenti che scandiranno il prossimo triennio, avviato già quest’anno con gli 800 anni dalla redazione della Regola bollata e dall’esperienza vissuta da san Francesco a Greccio nel Natale del 2023 con la rappresentazione della Natività, che proseguirà nel 2024 ricordando le stimmate ricevute dal Poverello a La Verna e nel 2025, anniversario della composizione del Cantico delle Creature e concludendo con il 2026, quando si celebreranno gli otto secoli dalla morte di san Francesco.

© Riproduzione riservata