Assisi News inStudio, diciottesima puntata: ospiti Alessio Castellani e Francesco Cavanna

Torna inStudio per Assisi News: ospiti Alessio Castellani e Francesco Cavanna, due delle anime della Festa degli Agricoltori, che quest'anno torna in presenza e sempre a favore della Fondazione dell'Ospedale Pediatrico Meyer.

Intervistati dal direttore del gruppo editoriale Assisi News Stefano Berti, Alessio Castellani e Francesco Cavanna raccontano la gioia di tornare finalmente in presenza con la Festa degli Agricoltori 2023: “Per noi è importantissimo, anche se non ci siamo mai fermati: nel 2021 abbiamo fatto la festa in versione online e nel 2022 siamo andati a trovare gli agricoltori a casa loro portando un segno tangibile di Assisi e la benedizione del Santo Patrono d’Italia perché con noi c’erano i francescani del Sacro Convento di Assisi e della Basilica di Santa Maria degli Angeli. Anche se la festa non poteva essere fatta in presenza, abbiamo voluto continuare questa tradizione. Quest’anno invece torneremo in presenza, con il corteo, la sfilata e la conviviale. Abbiamo voluto apportare delle novità, siamo tradizionalisti nell’innovazione: il corteo partirà con la canzone degli italiani recitata a cappella da un tenore ed un mezzo soprano, poi raggiungeremo il comune di Spello per coinvolgere quanti più comuni possibili anche grazie alla conviviale a Bastia vista l’indisponibilità del Palaeventi“.

Sono circa 10 anni che organizzate questa festa, nata da una idea di Alessio Castellani: “Quella per i mezzi agricoli è una passione sin da piccolo, con piccoli spostamenti nella valle di San Francesco andando da amici e parenti e vedendo queste grandi macchine agricole svolgere questi lavori che sono molto utili visto che quello che mangiamo viene dalla terra. Riuscire a farla emergere e trasformarla nel tempo in realtà è stato molto importante. Il ritorno della Festa degli agricoltori è importante per il territorio, con la benedizione di San Francesco Patrono d’Italia. E poi gli agricoltori hanno un grande cuore e si impegnano non solo quel giorno ma anche preparandosi a questo appuntamento importante. Abbiamo creato una grande famiglia e ora siamo arrivati a questo grande successo“. (Continua dopo la foto)

Il gruppo editoriale Assisi News è fiero di sostenere questa festa benefica a favore dell’istituto pediatrico Meyer di Firenze e infatti, ospiti di Assisi News inStudio, Alessio Castellani e Francesco Cavanna ricordano che “È importante il concetto della custodia del creato perché è un messaggio francescano testimoniato dai custodi delle due Basiliche papali, ma non ci siamo accontentati di questo, vogliamo fare beneficenza e dare ai bambini che soffrono di malattie metaboliche di essere curati in modo adeguato. Questo è il nostro obiettivo principale, si dona con il link dalle pagine della Festa e dai banner nel gruppo editoriale Assisi News, ma anche donando nella scatoletta, simbolo di questa manifestazione. È importante fare una donazione che ci aiuti ad aiutare: la generosità degli agricoltori è indiscutibile”.

Le aspettative e le novità per questa edizione in presenza dopo due anni sono tante, ma Alessio Castellani e Francesco Cavanna ricordano che è importante partecipare: “Siamo un gruppo di amici che abbiamo formato un comitato, dal grande cuore, nostro e degli agricoltori, insieme al grande Santo Patrono d’Italia che ci ha accompagnato l’anno scorso nel ‘tour’ della benedizione. La Festa avrà tante novità, ma dovete venire e donare per aiutare questi bambini a fare una vita tranquilla insieme alle loro famiglie“. Non manca un ringraziamento per “Gli sponsor, che sono i nostri registi dietro le quinte perché senza di loro non potremmo mai riuscire ad ottenere questo grande risultato. Hanno creduto in noi e continuano a crederci e li ringraziamo perché ogni anno crescono di numero dimostrando disponibilità nei confronti del prossimo“.

E anche la Pro loco di Santa Maria degli Angeli è al fianco della festa, come spiega Cavanna: “Ci dà lustro ed è un grandissimo piacere, offriamo del supporto logistico e tecnico ma questo supporto è contraccambiato da un grosso risultato in termini operativi e di fare in modo che il nostro nome sia associato alla beneficenza“. Per quanto riguarda lo svolgimento della manifestazione, “Ci sarà un percorso francescano, a partire dalle 10.30 (e a tal proposito raccomandiamo la massima puntualità) partiranno dal piazzale delle Poste di Santa Maria, andremo a Spello e torneremo per due percorsi e l’invito è di spostarvi per seguire la sfilata perché ne vedrete delle belle e delle macchine uniche, forse ci sarà anche un trattore da fuori Italia e ci sarà sicuramente un trattore da Verona che impiegherà due giorni per arrivare ad Assisi: si tratta di una persona innamorata della manifestazione, che viene tutti gli anni per fare il turismo. Ci saranno almeno 200 trattori di base, di base poi il resto sarà quello che dall’alto ci vuole mandare. In questi nove anni – dicono Alessio Castellani e Francesco Cavanna – abbiamo fatto dei passi da gigante, stiamo lavorando per noi e per il pubblico che è sempre importantissimo. Nella brochure c’è anche il menù, perché è bene sapere cosa si mangia e chi sono i vincitori dei premi, dedicati all’impegno degli agricoltori, uomini e donne “. Non mancheranno ovviamente i bambini: “Certo – concludono i due organizzatori intervistati da Assisi News inStudio – perché questa festa è stata anche creata per loro, affinché possano innamorarsi delle macchine agricole e di chi le guida, ma anche della natura e con la possibilità di scattarsi delle foto con delle macchine che è difficile vedere ad Assisi o in Umbria. Vi invitiamo a venire e a donare al Festival dell’Agricoltura, venite tutti al teatro dei sogni e date una speranza di un futuro migliore a tanti bambini“.

In attesa della Festa degli Agricoltori del 19 febbraio, si può donare anche tramite i banner cliccabili presenti sulle testate del gruppo editoriale Assisi News, di nuovo al fianco di questa iniziativa di solidarietà concreta. È inoltre possibile effettuare direttamente un bonifico bancario all’IBAN: IT95E0623002848000035723944 – intestato a Fondazione Ospedale Meyer, Banca Credit Agricole CARIPARMA SWIFT/BIC: CRPPIT2P426, indicando come causale il codice donazione “5681”.

