Padre Maurizio Verde, ieri le esequie a Santa Maria degli Angeli

Grande partecipazione, fisica e rispettosa delle normative anti Covid, ma soprattutto online, ai funerali di padre Maurizio Verde. Cinquantotto anni, originario di Battipaglia, padre Maurizio è scomparso dopo una malattia. I funerali si sono svolti ieri pomeriggio, lunedì 18 gennaio 2021, nella Basilica Papale di Santa Maria degli Angeli. A nome suo, personale, e dell’amministrazione comunale che rappresenta, il sindaco Proietti aveva espresso infinita tristezza e profondo cordoglio: “La sua morte ci lascia attoniti e lascia un vuoto incolmabile nel cuore di chi l’ha conosciuto, apprezzato e amato”. Cordoglio anche da Assisi Pax Mundi, una delle rassegne che aveva inventato. “Continui la nostra preghiera per lui, perché il Padre celeste gli conceda la pace dei giusti, il riposo eterno nel Regno dei cieli”.

Originario di Battipaglia, dove ha trascorso parte della sua adolescenza fino all’età di 18 anni, padre Maurizio Verde, scrive BattipagliaNews, era figlio d’una casalinga e d’un operaio. Viveva con loro e insieme ai due fratelli, in una piccola abitazione di via Roma. E negli anni ‘80 frequentò il liceo scientifico Enrico Medi. Subito dopo il liceo se ne andò ad Assisi dove fece voto trascorrendo l’intera vita come padre francescano. A vent’anni, nel 1982, divenne già Frate Minore.

La musica e la fede, legate indissolubilmente nella vita di padre Maurizio Verde, che ha svolto un’intensa attività concertistica con numerose tournée, incidendo numerosi dischi e cantando in prestigiose compagini di canto gregoriano. È stato anche direttore della Cappella Musicale della Basilica di Santa Maria degli Angeli ad Assisi, fin quando la malattia gliel’ha consentito. Come riportato da AssisiNews, si è spento nella notte tra venerdì e sabato scorso. Dopo le esequie, è stato tumulato nel cimitero locale.

Foto © Mauro Berti