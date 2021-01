Assisi piange padre Maurizio Verde, prematuramente scomparso

Nella notte si è spento ad Assisi Padre Maurizio Verde, OFM. Cultore del canto gregoriano, è stato per anni direttore della Cappella Musicale della Basilica di Santa Maria degli Angeli in Assisi, fino a che la malattia gliel’ha consentito. La celebrazione delle esequie si svolgerà lunedì 18 gennaio alle ore 15 nella Basilica Papale di S. Maria degli Angeli in Porziuncola; la salma verrà quindi inumata nel Cimitero di S. Maria degli Angeli. Per permettere di rendere omaggio e pregare in sicurezza, la camera ardente è stata allestita nel Refettorietto della Porziuncola.

“I tuoi insegnamenti, la tua passione per la Musica e per Dio sono i ricordi più belli che la famiglia del Coro Diocesano custodisce. Lodiamo il Signore per averci donato un tratto di cammino insieme. Il nostro canto di gratitudine, insieme al canto della Chiesa, ti accompagni oggi nell’incontro con il Signore tra le celesti armonie. In paradiso ti conducano gli angeli, che hai allietato col canto già qui, sulla terra, e ai cui cori ora ti unisci per sempre”, il cordoglio su Facebook.

Salernitano, padre Maurizio Verde ha studiato chitarra classica e pianoforte e, dopo gli studi di teologia e filosofia ad Assisi, ha studiato Canto Gregoriano, Direzione Corale e Composizione presso l’Istituto Pontificio di Musica Sacra di Roma. Cantore specializzato nel repertorio gregoriano, polifonico medievale e rinascimentale, ha svolto intensa attività concertistica ed ha al suo attivo numerose tournèe e incisioni discografiche; è stato insegnante di canto gregoriano e canto corale presso la Provincia serafica dei Frati Minori dell’Umbria.

Tra i messaggi di cordoglio, quello di Mariano Borgognoni. “Mi ha raggiunto la notizia dolorosa e tristissima della morte di Padre Maurizio Verde. E’ una perdita grave per la comunità francescana,per i musicisti,per i cantori e per coloro che hanno coltivato con Maurizio un’amicizia.

Ricordo di aver vissuto con lui un’intensa e bellissima esperienza nel Coro dei Cantori di Assisi,prima insieme a Padre Evangelista e poi nella stagione immediatamente successiva. Anche come ex Presidente per un lungo periodo di quella benemerita Associazione sento l’esigenza di dire grazie a padre Maurizio di tutta la sua passione e di tutte le sue fatiche.

E grazie per l’amicizia che sempre si rinnovava in qualunque casuale incontro nella Basilica di Santa Maria degli Angeli o altrove,per la sua presenza all’anniversario del mio matrimonio,per il suo modo di essere frate , cristiano e uomo autentico in mezzo agli altri.

Grazie Maurizio,l’amicizia non finisce mai”.