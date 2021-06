Palmerino Mariucci, grande festa per un altro nonno centenario (foto)

Festa grande in via Cristofani ad Assisi, dove Palmerino Mariucci, postino storico di Assisi, ha compiuto 100 anni, festeggiato dalla famiglia, con un saluto anche del sindaco Stefania Proietti. Per 30 anni – ricorda la famiglia – Palmerino Mariucci è stato postino di Assisi e ora vive con i figli Valter e Marilena. Dopo un inizio di carriera a Gubbio, negli anni ’50 è arrivato nella città serafica, dove ha lavorato fino agli anni ’80. “Ha girato a piedi tutta la città.

“Palmerino è una delle personalità di Assisi, era ed è conosciutissimo, ed è stato festeggiato non solo dalla famiglia e dai vicini, ma anche da tutta la Città”, le parole del sindaco Proietti, che ha regalato al centenario una lettera, e un libro a tutta la famiglia su tutti i personaggi che sono venuti ad Assisi, e il gagliardetto della città di Assisi. A Palmerino anche gli auguri della redazione di AssisiNews e AssisiSport.

In precedenza, tra gli altri centenari assisani, sabato 27 marzo 2021 a Viole di Assisi grande festa per i cento anni di Marsilio Alessandretti. Don Cesare Provenzi aveva officiato una messa nella chiesa parrocchiale cui hanno partecipato i familiari, amici e conoscenti. Ancora prima, a metà marzo, Gina Nottiani, per gli assisani di Piazza Nova e non solo Gina la Mastrona. Oltre agli auguri di tutta la città, anche la prima cittadina, Stefania Proietti, aveva portato alla neo centenaria un gagliardetto.

