Gina Nottiani, un’altra nonna centenaria per Assisi: gli auguri della città

'Assisi avrà guai ma non perirà mai!', il messaggio affidato al sindaco Proietti che l'ha visitata

Un’altra “nonna” centenaria per Assisi. È Gina Nottiani, per gli assisani di Piazza Nova e non solo Gina la Mastrona. A darne notizia i gruppi social dedicati ad Assisi, con un profluvio di mi piace e commenti e auguri, e anche la prima cittadina, Stefania Proietti, che ha portato alla neo centenaria gli auguri della Città e un gagliardetto. A Gina anche gli auguri della redazione di AssisiNews e AssisiSport.

“Tantissimi auguri oggi alla signora Gina Nottiani – scrive il sindaco Proietti dalla sua pagina Facebook – che compie 100 anni! Circondata dall’amore della famiglia, Gina ha ricordato la sua vita a Piazza Nuova parlando degli amici e delle famiglie e raccontando episodi e vicende di vita con lucidità e sempre con il sorriso. Ha voluto salutare tutte le concittadine e i concittadini assisani ricordando che ‘Assisi avrà guai ma non perirà mai!’. Oggi Gina, insieme ai suoi familiari che la circondano di affetto e ogni attenzione, è stata un grande dono: i suoi 100 anni e la sua gioia di stare vicina ai suoi cari, in particolare ai nipoti, ci riempiono di speranza! Grazie Gina, grazie alle nostre nonne e ai nostri nonni: avete attraversato grandi tribolazioni ma sapete accogliere il futuro con un sorriso di speranza. Abbiamo tanto da imparare da voi! Buon compleanno Nonna Gina!”.