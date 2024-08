Palpeggiamenti al percorso verde, al 30enne già denunciato contestati altri tre episodi

Ci sarebbero altri tre episodi di palpeggiamenti a carico del 30enne di origini albanesi, residente a Bastia Umbra, che nei giorni scorsi era stato denunciato dai carabinieri bastioli, dipendenti dalla compagnia di Assisi guidata dal capitano Vittorio Jervolino, per l’ipotesi di reato di violenza sessuale. Dalle indagini era infatti emerso che l’uomo, nei primi giorni di agosto, aveva seguito una donna nei pressi del percorso verde di Bastia Umbra e, dopo averla importunata verbalmente, l’aveva palpeggiata prima di darsi alla fuga in bicicletta. La stessa sorte era toccata, pochi giorni dopo, anche a un’altra donna, aggredita alle spalle da un uomo in bicicletta.

Grazie alla denuncia delle due vittime e alla descrizione fornita, i militari erano riusciti ad identificare il 30enne e a denunciarlo alla Procura della Repubblica di Perugia. Le indagini però non si sono fermate, poiché il modus operandi adottato dall’aggressore era compatibile con altri episodi simili di palpeggiamenti, di cui uno denunciato nel mese di luglio scorso e due invece risalenti addirittura all’estate del 2019. Dato che i tre episodi di violenza sessuale erano rimasti a carico di ignoti e che le modalità e le circostanze risultavano assolutamente compatibili, i Carabinieri hanno riconvocato in caserma le vittime, che hanno riconosciuto senza ombra di dubbio l’aggressore nello stesso uomo autore dei palpeggiamenti recentemente scoperti dai militari. E per questo l’uomo è stato denunciato per gli altri tre episodi.

Foto di Arek Adeoye | via Unsplash

© Riproduzione riservata