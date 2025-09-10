Parcheggio Matteotti, arrivano misure speciali per agevolare studenti e pendolari

In vista dell’imminente riapertura delle scuole, il Comune di Assisi ha individuato una serie di misure speciali per agevolare al massimo lavoratori pendolari e studenti che frequentano i poli scolastici in prossimità del parcheggio Matteotti, colpito nel maggio scorso da un incendio che aveva reso inutilizzabile l’intera struttura.

A luglio era stato poi possibile riaprire il piano in superfice con 108 posti auto, di cui 60 dedicati ad abbonati residenti, mentre restano ancora chiusi due piani sotterranei, dove sono necessari lavori. D’intesa con Saba – società che gestisce i parcheggi di Assisi, con la quale c’è stato un vertice nei giorni scorsi, a cui hanno partecipato il sindaco Valter Stoppini, il vicesindaco Veronica Cavallucci e dirigenti comunali – è confermata la possibilità per chi porta bambini e ragazzi nella scuola interessata, di entrare con l’auto nel piano esterno del Matteotti per accompagnarli e riprenderli all’ingresso della sede scolastica, con obbligo di uscita entro 30 minuti. Questa operazione sarà possibile anche con il parcheggio pieno. In questo contesto, per agevolare il flusso di veicoli legato al polo scolastico, viene sospesa la mattina, fino alle ore 14, la possibilità per i residenti di parcheggiare l’auto gratuitamente per 2 ore. Tale provvedimento, in vigore dal lunedì al venerdì, riguarda soltanto il Matteotti e non gli altri parcheggi Saba della città, che continueranno a prevedere l’agevolazione nell’intera giornata.

Misure specifiche sono state previste anche per agevolare al massimo gli studenti dotati di veicoli propri, come ad esempio le mini auto, abituati a utilizzare il Parcheggio Matteotti. Potranno, infatti, parcheggiare gratuitamente i mezzi in prossimità della stazione ferroviaria, del teatro Lyrick o nella nuova area a monte della rotatoria tra via Marconi e la S.R. 147, nei pressi dell’istituto Serafico, e poi prendere l’autobus di linea, che effettuerà apposite fermate proprio qui, passando ogni 10 minuti fra le ore 7.00 e 8.30 e ritorno. La tariffa annua dell’abbonamento, concordata con Busitalia, prevede un costo inferiore rispetto a quello che sarebbe stato pagato per la sosta dei veicoli al Matteotti. In alternativa, nei limiti degli spazi disponibili, gli studenti con mezzi propri potranno parcheggiare anche nell’ultimo tratto dei nuovi posti auto in via Eremo delle Carceri. Qui infatti, e in aree limitrofe, grazie anche alla collaborazione e ai lavori della Provincia di Perugia, il Comune di Assisi ha recuperato circa 140 nuovi posti auto a disposizione di residenti e lavoratori pendolari, già dai prossimi giorni.

“Abbiamo cercato di dare risposte concrete a tutti – sottolineano il sindaco Stoppini e il vicesindaco Cavallucci, – bilanciando le esigenze di residenti, studenti e lavoratori pendolari. Per gli alunni abituati a parcheggiare al Matteotti, abbiamo pensato a misure specifiche, con l’opportunità di lasciare i propri mezzi nella parte bassa della città e di usufruire degli autobus di linea per raggiungere facilmente il polo scolastico, o in alternativa parcheggiare nelle aree di sosta in via Eremo delle Carceri o nel nuovo spazio nei pressi del Serafico. L’auspicio è che ci sia la massima collaborazione da parte di tutti, con l’obiettivo di tornare quanto prima possibile a un pieno recupero del parcheggio”.

© Riproduzione riservata