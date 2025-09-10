Maltempo e forte pioggia ad Assisi e frazioni, disagi e segnalazioni varie (foto+video)

Emergenza maltempo, disagi ad Assisi e nelle frazioni. Le forti piogge cadute nelle ultime ore hanno causato alcuni disagi nel comprensorio assisiate. Segnalazioni da più parti sono giunte nel pomeriggio di oggi mercoledì 10 settembre. Inizialmente chiuso – come spesso accade – il sottopasso di via San Bernardino da Siena, sulla strada che da Santa Maria degli Angeli conduce a Tordandrea. Disagi alla zona industriale di Santa Maria degli Angeli, con allagamenti in più punti, rotatorie incluse. Pozze d’acqua di varia intensità che hanno reso difficile la circolazione. (Continua dopo il video di via Fratelli Canonichetti ad Assisi) (CLICCA QUI PER IL LINK DIRETTO AL VIDEO)

Segnalazioni anche da Rivotorto di Assisi al sottopassaggio di Santa Maria della Spina (foto in evidenza e nella gallery), a segnalare l’allagamento il consigliere Giancarlo Cavallucci. Circa 40 cm di acqua che hanno bloccato il sottopasso, sbarrato anch’esso e con il semaforo non funzionante, pericolo per le auto in transito. Allagamenti anche su alcune strade centrali di Santa Maria degli Angeli, a causa dei lavori alla rete idrica in corso da alcuni giorni che rendono l’asfalto divelto in più punti.

Infine, segnalazioni anche da via F.lli Canonichetti, fuori le mura del capoluogo. Alcuni residenti hanno inviato un video (pubblicato sopra in questo articolo) alla nostra redazione: tanta acqua scrosciante ai lati della strada che arreca pericoli al manto stradale. Si richiede intervento a tutela di pedoni e automobilisti. Maltempo che dovrebbe proseguire, come da allerta arancione comunicata, anche nelle prossime ore. Si invita a fare attenzione. Attesi piovaschi e temporali in più parti dell’Umbria.

