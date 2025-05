Parcheggio Matteotti inagibile, due aree di sosta per residenti e autorizzati

A seguito dell’incendio che ha colpito e reso inagibile il parcheggio “Matteotti” lo scorso 2 maggio, il Comune di Assisi ha riservato due aree di sosta, in prossimità del centro storico, esclusivamente a cittadini residenti e muniti di autorizzazione.

Si tratta di Piazza Caduti delle Forze dell’Ordine e dell’area a monte della rotatoria tra via Marconi e la strada regionale147, nei pressi dell’Istituto Serafico, recentemente acquisita dal Comune. I provvedimenti, a titolo sperimentale, sono stati adottati con ordinanza della Polizia locale n. 129 del 6 maggio 2025, per ridurre i disagi legati alla diminuzione dei posti auto di cui beneficiavano, in abbonamento, residenti e lavoratori pendolari abituati a parcheggiare al “Matteotti”, aumentando da domani le opportunità di parcheggio.

